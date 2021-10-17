Олег МИЩЕНКО: «Зарплаты в России в тридцать раз больше, чем в Украине»

Футболисту нужно успеть заработать, считает бывший игрок пермского «Амкара»

  • 17.10.2021 14:29
  • 1371 просмотр
  • 12 комментариев
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Олег МИЩЕНКО: «Зарплаты в России в тридцать раз больше, чем в Украине»
© ФК Амкар. Олег Мищенко

32-летний экс-игрок киевского «Динамо», донецкого «Металлург», «Ворсклы» и российского «Амкара» Олег Мищенко поделился мнением о том, почему украинские футболисты едут играть в Россию.

«Если смотреть чисто на политику, на ситуацию с войной, то это неправильно. Но давайте опять же...

С 1 января этого года сколько тысяч людей из Украины переехали и получили российское гражданство? Их очень много, нереально просто, не помню точной цифры, поэтому не хочу говорить и обманывать. Это не спортсмены. Почему о них никто не говорит? То, что у них чемпионат даже не на пять, а на десять голов сильнее, чем наш — это факт. То, что наша сборная сильнее, чем их — это тоже факт. Тот чемпионат, который был у нас с 2010 по 2016 год, был намного сильнее российского. Но сейчас Россия впереди Украины на лет десять в развитии футбола. Когда такого не было, мы были сильнее и имели качественных футболистов.

Я понимаю и поддерживаю Иванисеню в том, что он перешел в «Крылья Советов». Он очень хороший игрок, я с ним был в «Мариуполе» и помню. То, что он закрыл себе пока сборную, это факт. Пока что. Никто не знает, что будет завтра. Он хочет расти как футболист, прогрессировать и играть в сильном чемпионате, и в этом он прав. Поверьте, футбольная карьера не столь длинная. Я никогда не думал, что в 28 или 29 лет закончу с футболом. Надо успеть что-то заработать, отложить, купить.

Сейчас зарплаты в России в раз тридцать больше, чем в Украине. В «Амкаре» я зарабатывал больше, чем в украинских клубах. 30 тысяч долларов в месяц.

Когда-то в «Ворскле» тоже были хорошие зарплаты, 20-30 тысяч долларов. Когда был жив Олег Бабаев, платили солидные деньги. Но то, что есть в Украине сейчас, не сравняется с условиями, которые предлагают в России», — отметил Мищенко.

Контракт Мищенко принадлежал «Амкару» с 2016 по 2017 годы. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

Источник — FanDay

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    oenergo.com
    online
    oenergo.com, 17.10.2021 14:33
    +6
    Пока решил зарабатывать давая заказные интервью?
    Ссылка
    VVO
    online
    VVO, 17.10.2021 14:43
    +5
    Саме жахливе в даній ситуації це наші псевдоспортивні сайти, які розповсюджують такі інтерв'ю. Виникає лише одне запитання чи не є ці сайти пропагандистами ворожої країни після таких інтерв'ю?
    Ссылка
    dudigo78
    online
    dudigo78, 17.10.2021 14:41
    +5
    В нас просто футбол наблизився до реальності, а в них і далі дутий. За такий рівень гри зарплати в 2-3 тисячі доларів саме те
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 17.10.2021 14:35
    +5
    Дурачек. Зп в Украине выше чем на росии. Это факт. Если брать ситуацию по стране в целом. Цены ниже тоже факт. Чемпионат рашы ниже на много голов чем Украины это тоже факт. Пусть смотрит таблицы, статистику. Есть рейтинг УЕФА. Через год раша вылетит с 20ки. Их клубы в Европе влетают всем. Ситуация хуже чем в Украине. Это факт. Это этот тип идиот тоже факт
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 17.10.2021 14:46
    +2
    Он выходил с под Иловайска, ему чуть больше двадцати,
    в руках зажатая граната и палец у кольца чеки.
    Он третьи сутки в окружении, из роты больше никого.
    И вспоминая то сраженье, что не похоже на кино…
    … Комбат кричал: «Держите фланги!!!», а фланги сутки уж молчат,
    Их пять часов бомбили «Грады» - российской армии набат…
    Взвода на небо уходили, ведь после «Градов», мин поток
    Из минометов 2Б9, с названием нежным «Василек».
    И как стояли спина в спину, уже не сорок… в пятером.
    Как из зеленки выходили, под Старобешевым, потом.
    Как среди трупов затерявшись, где Псковский проходил спецназ,
    в тела стреляя бездыханных, не отводя постыдных глаз.
    Десант российский окружая, все замыкал свое кольцо,
    Ребята с боем прорывалась, из зоны действия АТО.
    Команда штаба: «Выходите! Для вас создали коридор».
    В котором их, как будто в тире, лупили снайперы в упор.
    И вы поверьте очень страшно, оставить и не хоронить,
    Друзей с которыми не раз ты, старался пайку разделить.
    https://www.youtube.com/watch?v=QBeqcWCsEB0 Он выходил с под Иловайска
    Ссылка
    Sherlock
    online
    Sherlock, 17.10.2021 14:41
    +2
    У футболі у них дійсно дурні гроші платять, але щодо рівня чемпіонату не згоден. Клуби РПЛ регулярно всираються в єврокубках та й в таблиці коефіцієнтів УЄФА займають 9-10 місце, не далеко вже й від нас знаходяться (ми 11-ті).
    Ссылка
    mayjumanji8841
    online
    mayjumanji8841, 17.10.2021 15:02
    0
    шмара, она и в мордоре шмара, чем бы свои гнилые поступки не прикрывала
    Ссылка
    cooperchack
    online
    cooperchack, 17.10.2021 14:57
    0
    Оставайся там и зарабатывай клоун
    Ссылка
    ~#~
    online
    ~#~, 17.10.2021 14:57
    0
    Там и водка дешевле.
    Пшеничная 10л.
    330.00 грн.
    Количество Пшеничная 10л.
    Артикул: VP-10L Категория: Pshenichnaya
    Ссылка
    Istm
    online
    Istm, 17.10.2021 14:52
    0
    чергова ватна повія, яка бігала між клубами.
    Ссылка
    ~#~
    online
    ~#~, 17.10.2021 15:01
    -1
    turist86, 17.10.2021 14:46
    Он выходил с под Иловайска, ему чуть больше двадцати,
    в руках зажатая граната и палец у кольца чеки.
    Он третьи сутки в окружении, из роты больше никого.
    И вспоминая то сраженье, что не похоже на кино…
    … Комбат кричал: «Держите фланги!!!», а фланги сутки уж молчат,
    Их пять часов бомбили «Грады» - российской армии набат…
    Взвода на небо уходили, ведь после «Градов», мин поток
    Из минометов 2Б9, с названием нежным «Василек».
    И как стояли спина в спину, уже не сорок… в пятером.
    Как из зеленки выходили, под Старобешевым, потом.
    Как среди трупов затерявшись, где Псковский проходил спецназ,
    в тела стреляя бездыханных, не отводя постыдных глаз.
    Десант российский окружая, все замыкал свое кольцо,
    Ребята с боем прорывалась, из зоны действия АТО.
    Команда штаба: «Выходите! Для вас создали коридор».
    В котором их, как будто в тире, лупили снайперы в упор.
    И вы поверьте очень страшно, оставить и не хоронить,
    Друзей с которыми не раз ты, старался пайку разделить.
    https://www.youtube.com/watch?v=QBeqcWCsEB0 Он выходил с под Иловайска
    Даже в украинском фильме Иловайск всё не так, как у тебя.
    Противник говорит: Всё, ВСУ вышли. Внимание, идут националисты... И его недавно показывали на УкрТВ.
    Дальше пересмотри сам.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
    Владимир Копяк, 17.10.2021 14:49 (изменен)
    -1
    Что-то он поет с чужого голоса... Особннно про зарплаты футболистам.То что озвучивается официально, для налоговой, можно смело умножать, как минимум, на десять. Знаю об этом с первых рук. Футболист, которому я помог устроиться в команду 1 лиги Украины, за год смог купить своей семье трехкомнатную квартиру, обставить всеми наворотами,БМВ Х5 с нуля, и ни в чем себе не отказывать по жизни... Сейчас мало кто верит в шикарную жизнь за поребриком, можно и у нас нормально устроить свою жизнь, даже играя в командах 2 лиги.
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