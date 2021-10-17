Олег МИЩЕНКО: «Зарплаты в России в тридцать раз больше, чем в Украине»

32-летний экс-игрок киевского «Динамо», донецкого «Металлург», «Ворсклы» и российского «Амкара» Олег Мищенко поделился мнением о том, почему украинские футболисты едут играть в Россию.

«Если смотреть чисто на политику, на ситуацию с войной, то это неправильно. Но давайте опять же...

С 1 января этого года сколько тысяч людей из Украины переехали и получили российское гражданство? Их очень много, нереально просто, не помню точной цифры, поэтому не хочу говорить и обманывать. Это не спортсмены. Почему о них никто не говорит? То, что у них чемпионат даже не на пять, а на десять голов сильнее, чем наш — это факт. То, что наша сборная сильнее, чем их — это тоже факт. Тот чемпионат, который был у нас с 2010 по 2016 год, был намного сильнее российского. Но сейчас Россия впереди Украины на лет десять в развитии футбола. Когда такого не было, мы были сильнее и имели качественных футболистов.

Я понимаю и поддерживаю Иванисеню в том, что он перешел в «Крылья Советов». Он очень хороший игрок, я с ним был в «Мариуполе» и помню. То, что он закрыл себе пока сборную, это факт. Пока что. Никто не знает, что будет завтра. Он хочет расти как футболист, прогрессировать и играть в сильном чемпионате, и в этом он прав. Поверьте, футбольная карьера не столь длинная. Я никогда не думал, что в 28 или 29 лет закончу с футболом. Надо успеть что-то заработать, отложить, купить.

Сейчас зарплаты в России в раз тридцать больше, чем в Украине. В «Амкаре» я зарабатывал больше, чем в украинских клубах. 30 тысяч долларов в месяц.

Когда-то в «Ворскле» тоже были хорошие зарплаты, 20-30 тысяч долларов. Когда был жив Олег Бабаев, платили солидные деньги. Но то, что есть в Украине сейчас, не сравняется с условиями, которые предлагают в России», — отметил Мищенко.

Контракт Мищенко принадлежал «Амкару» с 2016 по 2017 годы. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.