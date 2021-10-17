Олег МИЩЕНКО: «Зарплаты в России в тридцать раз больше, чем в Украине»

32-летний экс-игрок киевского «Динамо», донецкого «Металлург», «Ворсклы» и российского «Амкара» Олег Мищенко поделился мнением о том, почему украинские футболисты едут играть в Россию.
«Если смотреть чисто на политику, на ситуацию с войной, то это неправильно. Но давайте опять же...
С 1 января этого года сколько тысяч людей из Украины переехали и получили российское гражданство? Их очень много, нереально просто, не помню точной цифры, поэтому не хочу говорить и обманывать. Это не спортсмены. Почему о них никто не говорит? То, что у них чемпионат даже не на пять, а на десять голов сильнее, чем наш — это факт. То, что наша сборная сильнее, чем их — это тоже факт. Тот чемпионат, который был у нас с 2010 по 2016 год, был намного сильнее российского. Но сейчас Россия впереди Украины на лет десять в развитии футбола. Когда такого не было, мы были сильнее и имели качественных футболистов.
Я понимаю и поддерживаю Иванисеню в том, что он перешел в «Крылья Советов». Он очень хороший игрок, я с ним был в «Мариуполе» и помню. То, что он закрыл себе пока сборную, это факт. Пока что. Никто не знает, что будет завтра. Он хочет расти как футболист, прогрессировать и играть в сильном чемпионате, и в этом он прав. Поверьте, футбольная карьера не столь длинная. Я никогда не думал, что в 28 или 29 лет закончу с футболом. Надо успеть что-то заработать, отложить, купить.
Сейчас зарплаты в России в раз тридцать больше, чем в Украине. В «Амкаре» я зарабатывал больше, чем в украинских клубах. 30 тысяч долларов в месяц.
Когда-то в «Ворскле» тоже были хорошие зарплаты, 20-30 тысяч долларов. Когда был жив Олег Бабаев, платили солидные деньги. Но то, что есть в Украине сейчас, не сравняется с условиями, которые предлагают в России», — отметил Мищенко.
Контракт Мищенко принадлежал «Амкару» с 2016 по 2017 годы. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.
Источник — FanDay
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в руках зажатая граната и палец у кольца чеки.
Он третьи сутки в окружении, из роты больше никого.
И вспоминая то сраженье, что не похоже на кино…
… Комбат кричал: «Держите фланги!!!», а фланги сутки уж молчат,
Их пять часов бомбили «Грады» - российской армии набат…
Взвода на небо уходили, ведь после «Градов», мин поток
Из минометов 2Б9, с названием нежным «Василек».
И как стояли спина в спину, уже не сорок… в пятером.
Как из зеленки выходили, под Старобешевым, потом.
Как среди трупов затерявшись, где Псковский проходил спецназ,
в тела стреляя бездыханных, не отводя постыдных глаз.
Десант российский окружая, все замыкал свое кольцо,
Ребята с боем прорывалась, из зоны действия АТО.
Команда штаба: «Выходите! Для вас создали коридор».
В котором их, как будто в тире, лупили снайперы в упор.
И вы поверьте очень страшно, оставить и не хоронить,
Друзей с которыми не раз ты, старался пайку разделить.
https://www.youtube.com/watch?v=QBeqcWCsEB0 Он выходил с под Иловайска
Пшеничная 10л.
330.00 грн.
Количество Пшеничная 10л.
Артикул: VP-10L Категория: Pshenichnaya
в руках зажатая граната и палец у кольца чеки.
Он третьи сутки в окружении, из роты больше никого.
И вспоминая то сраженье, что не похоже на кино…
… Комбат кричал: «Держите фланги!!!», а фланги сутки уж молчат,
Их пять часов бомбили «Грады» - российской армии набат…
Взвода на небо уходили, ведь после «Градов», мин поток
Из минометов 2Б9, с названием нежным «Василек».
И как стояли спина в спину, уже не сорок… в пятером.
Как из зеленки выходили, под Старобешевым, потом.
Как среди трупов затерявшись, где Псковский проходил спецназ,
в тела стреляя бездыханных, не отводя постыдных глаз.
Десант российский окружая, все замыкал свое кольцо,
Ребята с боем прорывалась, из зоны действия АТО.
Команда штаба: «Выходите! Для вас создали коридор».
В котором их, как будто в тире, лупили снайперы в упор.
И вы поверьте очень страшно, оставить и не хоронить,
Друзей с которыми не раз ты, старался пайку разделить.
https://www.youtube.com/watch?v=QBeqcWCsEB0 Он выходил с под Иловайска
Противник говорит: Всё, ВСУ вышли. Внимание, идут националисты... И его недавно показывали на УкрТВ.
Дальше пересмотри сам.
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