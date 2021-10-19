В среду, 20 октября, состоится поединок 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Барселона» примет киевское «Динамо».



Матч пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Арбитр из Франции Клеман Тюрпен даст стартовый свисток в 19:45 по киевскому времени.



«Барселона» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов



В прямом эфире поединок «Барселона» – «Динамо» покажет видеосервис MEGOGO. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Динамо».