Источник: Братья Суркисы посетят матч Барселона – Динамо

Президент «Динамо» Игорь Суркис и почетный член УЕФА Григорий Суркис посетят выездной матч Лиги чемпионов против «Барселоны». Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
Отметим, что братья Суркисы поддерживали команду и во время предыдущего выезда в Мюнхен, где киевляне играли с «Баварией» (0:5).
Матч «Барселона» – «Динамо» состоится в среду на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 19:45 по Киеву.
Источник — Telegram
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