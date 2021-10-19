Источник: Братья Суркисы посетят матч Барселона – Динамо

В прошлый раз помочь команде не получилось

  • 19.10.2021 08:40
  • 715 просмотров
  • 3 комментария
Источник: Братья Суркисы посетят матч Барселона – Динамо
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу и Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис и почетный член УЕФА Григорий Суркис посетят выездной матч Лиги чемпионов против «Барселоны». Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
 
Отметим, что братья Суркисы поддерживали команду и во время предыдущего выезда в Мюнхен, где киевляне играли с «Баварией» (0:5).
 
Матч «Барселона» – «Динамо» состоится в среду на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 19:45 по Киеву.

ФОТО. Динамо прибыло в Барселону на матч Лиги чемпионов

Источник — Telegram

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    norma_zap
    online
    norma_zap, 19.10.2021 09:46
    0
    Ой как неожиданно!
    Ссылка
    Дмитрий Рыженко
    online
    Дмитрий Рыженко, 19.10.2021 09:41
    0
    Блин, краем глаза новость прочитал .Братья Суркисы продают матч Барселона -Динамо ))))
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    sancho_v
    online
    sancho_v, 19.10.2021 09:20
    -1
    событие года. не меньше
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