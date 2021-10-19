КАЛИНИНА: «Перед матчем ни о какой победе в двух сетах не было и речи»

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала победу над Дарьей Касаткиной на старте турнира в Москве.



«Спасибо зрителям, что пришли посмотреть наш поединок. Мне кажется, что сегодня получился классный матч. О результате я не думала, Касаткина – один из топовых игроков, поэтому ни о какой победе в двух сетах не было и речи. У меня просто был план на игру и я старалась его выполнять.



Занервничала ли я, когда подавала на матч и допускала двойные? Я же тоже человек, я нервничала. Конечно, я всегда хочу победить, но волнение, безусловно, мешает», – сказала Калинина.