КАЛИНИНА: «Перед матчем ни о какой победе в двух сетах не было и речи»

Украинская теннисистка – о победе над россиянкой Касаткиной в Москве

  • 19.10.2021 07:15
  • 189 просмотров
  • 0 комментариев
КАЛИНИНА: «Перед матчем ни о какой победе в двух сетах не было и речи»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала победу над Дарьей Касаткиной на старте турнира в Москве.
 
«Спасибо зрителям, что пришли посмотреть наш поединок. Мне кажется, что сегодня получился классный матч. О результате я не думала, Касаткина – один из топовых игроков, поэтому ни о какой победе в двух сетах не было и речи. У меня просто был план на игру и я старалась его выполнять. 
 
Занервничала ли я, когда подавала на матч и допускала двойные? Я же тоже человек, я нервничала. Конечно, я всегда хочу победить, но волнение, безусловно, мешает», – сказала Калинина.

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности