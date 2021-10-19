Стефано ПИОЛИ: «В матче с Порту нужно быть начеку»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против португальского «Порту».
«Мы хорошо выглядели в двух первых матчах с точки зрения техники, но слабо провели их с точки зрения результата. Надо быть осторожнее в мелочах и быть в нужные моменты завтра начеку.
Матч будет тяжелым, так как нам будет противостоять очень опытная команда. «Порту» знает, как готовиться к таким матчам. Он играет плотно, и у него быстрые игроки», - сказал Пиоли.
Матч «Порту» – «Милан» состоится во вторник, 19 октября. Начало в 22:00 по Киеву.
Источник — УЕФА
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