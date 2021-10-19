КОНСЕЙСАУ: «Перед такими матчами игроков мотивировать особо не нужно»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против итальянского «Милана».

«В «Милане» я вижу очень сильную команду, которая пока не проиграла ни одного матча в чемпионате. Она вела на поле «Ливерпуля» и обыгрывала «Атлетико». Мы оцениваем «Милан», отталкиваясь от того, что может он, и и что можем мы.

Перед такими матчами игроков мотивировать особо не нужно. Скорее, нужно даже наоборот сбивать эйфорию. Может, мы завтра и проиграем, но не откажемся от своего лица», - сказал Консейсау.

Матч «Порту» – «Милан» состоится во вторник, 19 октября. Начало в 22:00 по Киеву.