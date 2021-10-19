Юрий МОРОЗ: «Не было везения, последнего удара по воротам»

Наставник «Черноморца» – о поражении от «Вереса»

  • 19.10.2021 04:40
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Юрий МОРОЗ: «Не было везения, последнего удара по воротам»
© ФК Шахтер Донецк. Юрий Мороз

Главный тренер одесского «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал поражение от ровенского «Вереса» (0:1) в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги.

«Тяжело что-то комментировать, ведь нет результата. Сегодня не было того везения, того последнего удара по воротам соперника.

Замена Кадири? Он получил повреждение в стыке, в перерыве врачи решили его поменять, так как есть проблемы.

Азарт у команды был, было желание и стремление. Может быть эмоции немного захлестнули. Не могу сказать, что был какой-то сумбур. Не было последней передачи у ворот соперника. Все что делали до штрафной, было идеально, а вот именно в концовке были проблемы. И фланги плохо работали сегодня, не было точных нацеленных передач. Группа атаки именно в штрафной не так хорошо себя вела.

Также была низкая реализация. Можно говорить о невезении, о недостатке мастерства, все надо смотреть в комплексе, разбираться.

Ребята бегут, хотят, это уже хорошо, но все нужно рассматривать через результат», - сказал Мороз.

Источник — Sport.ua

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