Диего СИМЕОНЕ: «Смотреть как играет Ливерпуль – одно удовольствие»

Главный тренер испанского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».
«Челси», «Сити», «Ливерпуль» проходят через фантастический отрезок. Смотреть как они играют - одно удовольствие. У них есть быстрые игроки, которые способны убежать в контратаку. Ван Дейк усилил их игру в обороне. Но мы постараемся доставить им проблемы», - сказал Симеоне.
Матч «Атлетико» – «Ливерпуль» состоится во вторник, 19 октября. Начало в 22:00 по Киеву.
Источник — УЕФА
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