Юрген КЛОПП: «Невероятно, как Симеоне держит Атлетико в тонусе»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против испанского «Атлетико».

«Атлетико» сейчас совсем другая команда, ведь она играет по-другому, но это по-прежнему все та же машина по достижению результатов. Невероятно, как Диего Симеоне держит команду в тонусе. Это достойно восхищения.

Две победы над «Атлетико» практически гарантируют выход из группы. В прошлый раз мы оба матча проиграли. Так что посмотрим. У меня не настолько оптимистичный настрой, чтобы считать, что этот матч уже у нас в кармане. В Мадриде играть непросто. Но мы многому научились. Ответная игра стала для нас сложнейшим испытанием в тяжелейших условиях», - сказал Клопп.

Матч «Атлетико» – «Ливерпуль» состоится во вторник, 19 октября. Начало в 22:00 по Киеву.