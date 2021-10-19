Юрген КЛОПП: «Невероятно, как Симеоне держит Атлетико в тонусе»

Наставник «Ливерпуля» – о предстоящем матче с «матрасниками»

  • 19.10.2021 03:45
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Юрген КЛОПП: «Невероятно, как Симеоне держит Атлетико в тонусе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против испанского «Атлетико».

«Атлетико» сейчас совсем другая команда, ведь она играет по-другому, но это по-прежнему все та же машина по достижению результатов. Невероятно, как Диего Симеоне держит команду в тонусе. Это достойно восхищения.

Две победы над «Атлетико» практически гарантируют выход из группы. В прошлый раз мы оба матча проиграли. Так что посмотрим. У меня не настолько оптимистичный настрой, чтобы считать, что этот матч уже у нас в кармане. В Мадриде играть непросто. Но мы многому научились. Ответная игра стала для нас сложнейшим испытанием в тяжелейших условиях», - сказал Клопп.

Матч «Атлетико» – «Ливерпуль» состоится во вторник, 19 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

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