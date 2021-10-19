Йожеф САБО: «Супряга нулевой, не мог забить гол с четырех метров»

Специалист – о победе «Динамо» над «Львовом»

  • 19.10.2021 03:19
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Йожеф САБО: «Супряга нулевой, не мог забить гол с четырех метров»
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Известный украинский специалист Йожеф Сабо прокомментировал слова главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу о том, что нападающему бело-синих Владиславу Супряге надо задуматься о своей игре и роли в команде. 

Напомним, что в матче с ФК «Львов» (4:1) Луческу в конце первого тайма заменил Супрягу на Гармаша.

«Не знаю, поставит ли скоро крест на Супряге Мирча Луческу, но нападающий ничего не показывает, хотя получает шанс от тренера. Все превознесли его, а он нулевой. Мало того, что не забивной, так еще с четырех метров не смог отправить мяч в ворота соперника. Потом сфолил. Ты же молодой парень, тренируешься. Мог сложиться и забить гол. Но не получается у него.

Думаю, в ближайшее время Луческу больше не будет рассчитывать на него. Ведь тот же Гармаш выходит на его позиции и забивает, хотя я помню его как игрока от штрафной площадки до штрафной площадки. Он был классным полузащитником, с отбором, с хорошей игрой и на защиту, и на атаку. У него все качества были, но он подорвал себе карьеру нефутбольными делами, может в казино играл, машину ему стреляли. А так бы мог уже играть в солидном европейском клубе.

Сейчас, конечно, он вернулся в «Динамо». Он не классический нападающий, а трудяга, играет из глубины. В итоге пользуется доверием и играет.

Пока других нападающих нет. Молодых берут, но они не играют. Поэтому пока что Луческу делает ставку на Гармаша», - сказал Сабо.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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