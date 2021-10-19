Пеп ГВАРДИОЛА: «Впереди у нас борьба за 12 очков»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».

«Брюгге» – топовая команда. Мы видели, насколько это атлетичная команда. Они знают, что нужно делать. Они играют очень агрессивно, здорово атакуют. Впереди у нас четыре игры. Это борьба за 12 очков», - сказал Гвардиола.

Матч «Брюгге» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 19 октября. Начало в 19:45 по Киеву.