Пеп ГВАРДИОЛА: «Впереди у нас борьба за 12 очков»

Наставник «Манчестер Сити» – об оставшихся поединках группового этапа Лиги чемпионов

  • 19.10.2021 03:00
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Впереди у нас борьба за 12 очков»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».

«Брюгге» – топовая команда. Мы видели, насколько это атлетичная команда. Они знают, что нужно делать. Они играют очень агрессивно, здорово атакуют. Впереди у нас четыре игры. Это борьба за 12 очков», - сказал Гвардиола.

Матч «Брюгге» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 19 октября. Начало в 19:45 по Киеву.

Источник — УЕФА

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