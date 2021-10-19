В матче 8-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» со счетом 2:2.
Источник — Setanta Sports Ukraine
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В матче 8-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» со счетом 2:2.
Источник — Setanta Sports Ukraine
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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