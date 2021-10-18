Ляказетт стал героем. Арсенал спас игру против Кристал Пэлас на 90+5 минуте

В матче 8-го тура чемпионата Англии «Арсенал» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью (2:2).
От поражения хозяев спас Александр Ляказетт, который забил гол на 90+5-й минуте.
АПЛ. 8-й тур
«Арсенал» – «Кристал Пэлас» – 2:2
Голы: Обамеянг, 8, Ляказетт, 90+5 – Бентеке, 50, Эдуар, 73.
«Арсенал»: Рамсдейл, Тирни, Габриэл Магальяйнс, Томиясу, Уайт, Партей (Мартинелли, 81), Эдегор (Ляказетт, 67), Смит-Роу, Сака (Локонга, 46), Обамеянг, Пепе.
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Андерсен, Гэи, Митчелл, Макартур, Миливоевич (Куяте, 67), Галлахер, Бентеке, Айю (Олисе, 71), Эдуар (Томкинс, 82).
Предупреждения: Сака, 42. Макартур, 42.
Судья: Дин.
18 октября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».
Турнирная таблица чемпионата Англии
Источник — Sport.ua
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