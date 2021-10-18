8-й тур
Арсенал
2 : 2
Кристал Пэлас
18.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ляказетт стал героем. Арсенал спас игру против Кристал Пэлас на 90+5 минуте

В последнем матче 8-го тура команды сыграли вничью, забив по два гола

  • 18.10.2021 23:59
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Ляказетт стал героем. Арсенал спас игру против Кристал Пэлас на 90+5 минуте
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 8-го тура чемпионата Англии «Арсенал» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью (2:2).

От поражения хозяев спас Александр Ляказетт, который забил гол на 90+5-й минуте.

АПЛ. 8-й тур

«Арсенал»  «Кристал Пэлас»  2:2

Голы: Обамеянг, 8, Ляказетт, 90+5 – Бентеке, 50, Эдуар, 73.

«Арсенал»: Рамсдейл, Тирни, Габриэл Магальяйнс, Томиясу, Уайт, Партей (Мартинелли, 81), Эдегор (Ляказетт, 67), Смит-Роу, Сака (Локонга, 46), Обамеянг, Пепе.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Андерсен, Гэи, Митчелл, Макартур, Миливоевич (Куяте, 67), Галлахер, Бентеке, Айю (Олисе, 71), Эдуар (Томкинс, 82).

Предупреждения: Сака, 42. Макартур, 42.

Судья: Дин.

18 октября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

Турнирная таблица чемпионата Англии

Источник — Sport.ua

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