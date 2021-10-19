Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Не позволили Металлисту сыграть в свой футбол»

В 14 туре Первой лиги фаворит – «Металлист» потерпел первое поражение в сезоне, уступив в гостях «Агробизнесу» (1:2).
Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский рассказал, что помогло его подопечным одолеть лидера.
«В этом сезоне у нас возникли проблемы с взятием ворот центральными нападающими и поэтому сегодня мы сделали упор на активность фланговых игроков в завершающей фазе атаки. Именно в таком стиле крайний полузащитник Игорь Бойчук забил второй гол. После перерыва он вполне мог оформить хет-трик, но в похожих ситуациях дважды промахнулся.
Мы владели информацией, что харьковчанам нельзя давать разбежаться, опасны они и при розыгрыше стандартных положений. В целом, не позволили гостям сыграть в свой футбол, хотя и пропустили после подачи углового.
Мы не изменили своему стилю, также важно, что подопечные порадовали бойцовскими качествами, особенно в концовке поединка, когда «Металлист» наступал большими силами», - сказал Чижевский.
Напомним, что «Агробизнес» занимает 13 место, набрав 12 очков. Лидирует – «Металлист» (35 очков).
Источник — Meta-ratings.com.ua
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