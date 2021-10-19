9-й тур
Эспаньол
2 : 0
Кадис
18.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Эспаньол обыграл Кадис, гол Иглесиаса принес Бетису победу над Алавесом

18 октября состоялись два матча 9-го тура чемпионата Испании

  • 19.10.2021 00:59
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Эспаньол обыграл Кадис, гол Иглесиаса принес Бетису победу над Алавесом
© Getty Images/Global Images Ukraine

18 октября состоялись два матча 9-го тура чемпионата Испании.

«Эспаньол» одержал победу в игре против «Кадиса» (2:0). Голы забили Рауль де Томас и Нико Меламед.

«Бетис» победил «Алавес» (1:0), единственный мяч на 89-й минуте провел Борха Иглесиас.

Ла Лига. 9-й тур

Турнирная таблица чемпионата Испании

«Алавес» – «Бетис» – 0:1

Гол: Борха Иглесиас, 89.

«Эспаньол» – «Кадис» – 2:0

Голы: Рауль де Томас, 45, Меламед, 65.

События матча
65' ГОЛ ! Мяч забил Николас Рибаудо (Эспаньол).
45' ГОЛ ! Мяч забил Рауль Де Томас (Эспаньол).

Источник — Sport.ua

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