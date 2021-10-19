Эспаньол обыграл Кадис, гол Иглесиаса принес Бетису победу над Алавесом

18 октября состоялись два матча 9-го тура чемпионата Испании.
«Эспаньол» одержал победу в игре против «Кадиса» (2:0). Голы забили Рауль де Томас и Нико Меламед.
«Бетис» победил «Алавес» (1:0), единственный мяч на 89-й минуте провел Борха Иглесиас.
Ла Лига. 9-й тур
Турнирная таблица чемпионата Испании
«Алавес» – «Бетис» – 0:1
Гол: Борха Иглесиас, 89.
«Эспаньол» – «Кадис» – 2:0
Голы: Рауль де Томас, 45, Меламед, 65.
События матча
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Николас Рибаудо (Эспаньол).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Рауль Де Томас (Эспаньол).
Источник — Sport.ua
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