Неудача фиалок. Фиорентина проиграла новичку Серии A

В последнем матче 8-го тура чемпионата Италии «Венеция» обыграла «Фиорентину» (1:0).
Единственный мяч у новичка Серии A на 36-й минуте забил Маттиа Араму. У «фиалок» на 77-й минуте был удален Риккардо Соттиль.
«Венеция» набрала 8 очков и занимает 15-е место, а у «Фиорентины» осталось 12 очков и 9-я позиция.
Серия А. 8-й тур
«Венеция» – «Фиорентина» – 1:0
Гол: Араму, 36.
«Венеция»: Ромеро, Хапс, Чеккарони, Ампаду, Эбуэхи, Свобода, Вакка (Чрнигой, 66), Араму (Кальдара, 87), Бузио, Анри (Хейманс, 87), Йонсен (Окереке, 50).
«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Одриосола (Бенасси, 46), Миленкович, Игор, Бонавентура (Мале, 75), Данкан (Пульгар, 83), Амрабат (Торрейра, 56), Кальехон (Гонсалес, 57), Влахович, Соттиль.
Предупреждения: Амрабат, 24. Одриосола, 28. Бенасси, 61. Чеккарони, 62. Соттиль, 69. Ампаду, 71.
Удаление: Соттиль, 77.
Судья: Массими (Италия).
18 октября. Венеция. Стадион «Пьерлуиджи Пенцо».
Турнирная таблица чемпионата Италии
Источник — Sport.ua
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