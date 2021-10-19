8-й тур
Венеция
1 : 0
Фиорентина
18.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Неудача фиалок. Фиорентина проиграла новичку Серии A

Единственный мяч забил на 36-й минуте забил Маттиа Араму

  • 19.10.2021 00:23
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Неудача фиалок. Фиорентина проиграла новичку Серии A
© Getty Images/Global Images Ukraine

В последнем матче 8-го тура чемпионата Италии «Венеция» обыграла «Фиорентину» (1:0).

Единственный мяч у новичка Серии A на 36-й минуте забил Маттиа Араму. У «фиалок» на 77-й минуте был удален Риккардо Соттиль. 

«Венеция» набрала 8 очков и занимает 15-е место, а у «Фиорентины» осталось 12 очков и 9-я позиция.

Серия А. 8-й тур

«Венеция»  «Фиорентина»  1:0

Гол: Араму, 36.

«Венеция»: Ромеро, Хапс, Чеккарони, Ампаду, Эбуэхи, Свобода, Вакка (Чрнигой, 66), Араму (Кальдара, 87), Бузио, Анри (Хейманс, 87), Йонсен (Окереке, 50).

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Одриосола (Бенасси, 46), Миленкович, Игор, Бонавентура (Мале, 75), Данкан (Пульгар, 83), Амрабат (Торрейра, 56), Кальехон (Гонсалес, 57), Влахович, Соттиль.

Предупреждения: Амрабат, 24. Одриосола, 28. Бенасси, 61. Чеккарони, 62. Соттиль, 69. Ампаду, 71.

Удаление: Соттиль, 77.

Судья: Массими (Италия).

18 октября. Венеция. Стадион «Пьерлуиджи Пенцо».

Турнирная таблица чемпионата Италии

Источник — Sport.ua

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