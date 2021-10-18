Лука МОДРИЧ: «Шахтер изменил стиль игры и тренера, больше играет с мячом»

Хорватский полузащитник и один из лидеров мадридского «Реала» Лука Модрич поучаствовал в пресс-конференции накануне поединка 3-го тура Лиги чемпионов с «Шахтером», который состоится в Киеве 19 октября в 22:00.

– Каким образом вашей команде нужно провести завтрашнюю встречу?

– Матч с «Шахтером» будет очень важен для нас. Мы упускали очки в предыдущих играх, так что уступать нельзя. Нужно выйти на поле с верой. Знаю, мы можем победить. Последние три матча были сложными, но после паузы на встречи сборных у нас появилась вера. Нужно выходить и выигрывать.

– Как ощущаешь себя, когда тебя и партнеров сравнивают с другими игроками центра поля: Хави, Иньестой и Бускетсом?

– Я не люблю сравнений. Они много сделали для своего клуба и сборной, но мы с Кроосом и Каземиро также многое сделали для «Реала». Пусть другие дают оценку, но, считаю, что мы много сделали для своего клуба.

– В свое время ты прервал гегемонию Роналду и Месси, выиграв «Золотой мяч». Может ли Карим Бензема в этом году получить награду?

– Есть много кандидатов на победу, и Карим один из них. Он этого заслуживает своей игрой на протяжении года. Карим всегда был на высоком уровне, но в последние годы он особенно хорошо играл. Бензема завоевал трофей со сборной Франции, который заслужил. Надеюсь, он выиграет «Золотой мяч», считаю, он один из фаворитов гонки.

– Что думаешь об идее проводить чемпионат мира каждые два года?

– Не вижу в этом смысла. Чемпионат мира потому и особенный, что проходит раз в четыре года. Но игроков и тренеров никто не спрашивает, права голоса у нас нет.

– В прошлом году «Шахтер» дважды обыграл «Реал». Хотите в этом году взять реванш?

– Дело не в реванше. «Шахтер» – сильный клуб, что и показал в прошлом году. До сих пор этот клуб таковым остается. Нам нужно выйти, провести свой лучший матч и победить.

– Следили за «Шахтером», знаете о существенных кадровых изменениях команды в межсезонье? Кого из игроков соперника можно выделить?

– Конечно, мы следили за «Шахтером». В этом клубе работает мой бывший партнер. «Шахтер» изменил стиль игры и тренера, теперь хочет больше играть с мячом, выходя из обороны. Считаю, сейчас «Шахтер» сильнее, чем был в прошлом году.

– После последних трех матчей игроки центральной зоны «Реала» поддались критике. Что об этом думаешь?

– Когда играешь за «Реал», надо принимать и понимать, что критика после подобных матчей будет. Если побеждаешь, все хорошо, а если проигрываешь, будет критика. Мы верим в себя, знаем, что можем играть так, как было в начале чемпионата. Продолжаем верить и доказывать, что мы можем вернуться на прежний уровень и снова побеждать.