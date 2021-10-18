Карло АНЧЕЛОТТИ: «Знаю Де Дзерби очень хорошо. У нас разный стиль футбола»

Главный тренер «Реала» ответил на вопросы накануне матча с «Шахтером»

  • 18.10.2021 22:55
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Знаю Де Дзерби очень хорошо. У нас разный стиль футбола»
© ФК Шахтер. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов накануне матча с «Шахтером» в Киеве в 3-м туре Лиги чемпионов, который состоится 19 октября в 22:00

– Лига чемпионов после матчей сборных, играете на выезде. В каком состоянии сейчас команда?

– Из сборных футболисты вернулись в хорошей форме, за исключением Азара – у него есть некоторые проблемы. Зато это время принесло пользу: Менди и Марсело возвращаются, они уже в порядке. Мы увидели хорошие вещи в команде, поработали над ошибками прошлых матчей и считаем, что готовы к игре, которая будет довольно непростой, со сложным соперником. Уверены в себе и в том, что можем сделать.

– У вас после паузы еще не было матчей, и это после поражений от «Шерифа» и «Эспаньола». Завтра – «Шахтер», затем – «Барселона». Насколько это важно?

– Естественно, и завтра, и с «Барселоной» в чемпионате Испании очень важные матчи. Мы хорошо играли перед первой паузой на сборные. После второй было немного тяжелее. А сейчас должны возвращаться на очень высокий уровень, чтобы побеждать и выступать так, как в самом начале.

– В последние годы у «Реала» есть сложности в конце сентября и начале октября. Возможно, дело в физподготовке?

– Не факт. Не знаю, сезоны отличаются, каждый год все иначе. То футболисты не в форме, то много пауз на сборные. Но нужно помнить, что самый важный период сезона – не в это время, а много позже, когда играешь финалы или последние стадии турниров. К ним нужно быть готовым.

– Завтра, возможно, впервые в сезоне вместе сыграют Каземиро, Кроос и Модрич – легендарный центр поля. Есть ли у него перспектива в будущем? Могут ли они выступать еще долго? У вас есть Камавинга, Вальверде…

– Разумеется, Модрич, Кроос и Каземиро – топ-игроки, это видно. На тренировках и в матчах они соревнуются. К счастью, у нас очень качественный подбор футболистов, есть молодые, как Камавинга, Вальверде и Бланко, им тоже нужно давать игровые минуты, чтобы они развивались. И хорошо, когда в составе столько вариантов. У нас есть молодежь, которая может развиваться, и есть опытные исполнители, которые легендарны и по сей день на высоком уровне.

– Азар единственный, кто вернулся из сборной не в порядке. Возможно, люди устали от двух лет постоянных проблем?

– Скорее всего, больше всех устал сам Азар. Это не травма, а мышечные проблемы. Может быть, он сыграет против «Барселоны» или «Осасуны».

– Менди пять месяцев был травмирован: может ли он завтра выйти в старте?

– Может выйти в старте или на замену. Правда в том, что у нас было много проблем слева в защите, ведь мог играть только Мигель Гутьеррес. Возвращение Менди – отличная для нас новость, это футболист, который может играть на левом фланге обороны.

– Первый «Реал» Анчелотти играл базовые и очевидные 4–3–3. Сейчас сначала были 4–3–3, но потом пришли травмы и нестабильность. Эти факторы повлияли или вам действительно хочется играть так, как есть сейчас? И как бы вы решили, будь завтра финал Лиги чемпионов: так же или иначе?

– Иногда мы защищались в схеме 4–4–2, как с «Эспаньолом», и вышло не очень хорошо. Однозначно, мы должны играть 4–3–3, хоть и без явного хавбека, потому что привыкли к такому стилю, и сейчас это видно явно.

– Какие перспективы Андрея Лунина в «Реале»?

– Лунин должен становиться лучше. Он очень хорошо играет. Я разговаривал с ним и дам ему время на протяжении сезона. Но перед Андреем есть Куртуа – один из лучших вратарей мира на сегодня. Однако все видят качества Лунина, что он хороший вратарь. Естественно, он будет успешен в своей карьере.

– «Шахтер» возглавляет ваш соотечественник. Что можете сказать о Роберто Де Дзерби? Знакомы ли с ним лично? Как можете его охарактеризовать?

– Да, знаю его очень хорошо. Он прекрасный друг. У нас разный стиль футбола, но его «Сассуоло» здорово играл, он провел там отличную работу. Это сейчас видно и у «Шахтера». У команды есть явный стиль.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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