Директор Александрии: «Травма Ковальца? Ситуация серьезная»

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев рассказал о состоянии лидера команды Кирилла Ковальца, который получил тяжелую травму в матче с «Ворсклой»:

«К сожалению, ситуация серьезная. Как мне сообщили, после детального медобследования у Кирилла целая совокупность травм, здесь и крестообразные связки, и боковые.

Сейчас прилагаются усилия, чтобы уже на следующей неделе Ковалец был прооперирован в Италии. Это пожелание самого Кирилла, его уже там лечили и очень качественно».