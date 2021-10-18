Директор Александрии: «Травма Ковальца? Ситуация серьезная»

Дмитрий Китаев – о состоянии лидера команды

  • 18.10.2021 21:06
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Директор Александрии: «Травма Ковальца? Ситуация серьезная»
© ФК Александрия. Кирилл Ковалец

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев рассказал о состоянии лидера команды Кирилла Ковальца, который получил тяжелую травму в матче с «Ворсклой»:

«К сожалению, ситуация серьезная. Как мне сообщили, после детального медобследования у Кирилла целая совокупность травм, здесь и крестообразные связки, и боковые.

Сейчас прилагаются усилия, чтобы уже на следующей неделе Ковалец был прооперирован в Италии. Это пожелание самого Кирилла, его уже там лечили и очень качественно».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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