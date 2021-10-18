Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин должен прогрессировать, он уже хорошо играет»

Наставник «Реала» - о перспективах украинского голкипера

  • 18.10.2021 20:48
  • 2464 просмотра
  • 4 комментария
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин должен прогрессировать, он уже хорошо играет»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти накануне матча Лиги чемпионов против «Шахтера» (19 октября) оценил перспективы украинского голкипера Андрея Лунина в мадридском клубе:

«Он должен прогрессировать. Он уже хорошо играет. Я с ним разговаривал. Дам ему игровое время на протяжении сезона. Его конкурент, Куртуа – один из лучших вратарей мира на данный момент.

Но все видят качества Андрея, он классный вратарь. Он добьется успеха в своей карьере».

Ранее сообщалось о том, что Лунин следующим летом может перейти в «Боруссию» Дортмунд.

Источник — Sport.ua

(27 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    padlo95
    online
    padlo95, 18.10.2021 21:01
    +3
    Что бы игрок прогрессировал, нужно давать игровое время....
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    nivava
    online
    nivava, 18.10.2021 21:27
    +2
    А чи захоче сам Лунін покинути цю ЗОЛОТУ КЛІТКУ?
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    stop2018
    online
    stop2018, 18.10.2021 21:34
    +1
    А де ми бачимо якості Андрія????
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    mb_cdi
    online
    mb_cdi, 18.10.2021 20:54
    +1
    ...нужно ещё 10 лет подождать и будет играть в основе
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