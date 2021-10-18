Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин должен прогрессировать, он уже хорошо играет»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти накануне матча Лиги чемпионов против «Шахтера» (19 октября) оценил перспективы украинского голкипера Андрея Лунина в мадридском клубе:
«Он должен прогрессировать. Он уже хорошо играет. Я с ним разговаривал. Дам ему игровое время на протяжении сезона. Его конкурент, Куртуа – один из лучших вратарей мира на данный момент.
Но все видят качества Андрея, он классный вратарь. Он добьется успеха в своей карьере».
Ранее сообщалось о том, что Лунин следующим летом может перейти в «Боруссию» Дортмунд.
Источник — Sport.ua
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