Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин должен прогрессировать, он уже хорошо играет»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти накануне матча Лиги чемпионов против «Шахтера» (19 октября) оценил перспективы украинского голкипера Андрея Лунина в мадридском клубе:

«Он должен прогрессировать. Он уже хорошо играет. Я с ним разговаривал. Дам ему игровое время на протяжении сезона. Его конкурент, Куртуа – один из лучших вратарей мира на данный момент.

Но все видят качества Андрея, он классный вратарь. Он добьется успеха в своей карьере».

Ранее сообщалось о том, что Лунин следующим летом может перейти в «Боруссию» Дортмунд.