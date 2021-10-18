ИСМАИЛИ: «В составе Реала Бензема вполне может выиграть Золотой мяч»

Защитник «Шахтера» Исмаили оценил предстоящий поединок 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».

- Вопрос не по матчу. Кто заслуживает получить Золотой мяч. Возможно, игрок «Реала»?



- У «Реала» много великих игроков, которые заслуживают Золотой мяч. Я думаю, Карим Бензема реально может получить награду. Я бы ставил на него в составе мадридцев.



- Какой «Реал» более сильный - этот или при Зинедине Зидане?



- Каждый год «Реал» является сильной командой. И с ними тяжело играть в Лиге чемпионов. Сложно анализировать и выбрать, какой из них сильнее. Но мы должны быть готовы и добиться важнейшей победы.



- Как планируешь играть против топ-игроков, которые могут противостоять тебе - Васкеса, Родриго и других?



- Все понимаем, какие сильные в «Реале» футболисты. Но мы хорошо подготовились, изучили соперника, так что готовы. И да, еще нужно, чтобы тренер поставил меня в состав.

Матч состоится 19 октября, начало в 22:00.

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