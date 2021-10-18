Эрнандес прибыл в суд. Скорее всего, тюрьмы не избежать

Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес, который был приговорен к 6 месяцам тюремного заключения, сегодня явился в суд Мадрида, на день раньше назначенного срока. До 28 октября у него есть время выбрать исправительное учреждение, в котором футболист будет отбывать наказание.

В то же время, адвокаты Эрнандеса подали апелляцию на решение суда. Однако ее, скорее всего, не успеют рассмотреть до 28 октября, поэтому, с высокой долей вероятности, какое-то время провести в тюрьме защитнику «Баварии» придется, даже если в итоге апелляция будет успешной.

Напомним, Эрнандеса обвинили в нарушении запрета приближаться на 500 метров к своей девушке Амелии де ла Оса Льоренте. Запрет датирован 2017 годом, и абсурдность его состоит в том, что после этого пара возобновила отношения, поженилась, а в 2018 году у них появился ребенок.