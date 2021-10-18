Эрнандес прибыл в суд. Скорее всего, тюрьмы не избежать

Плохие новости для защитника «Баварии»

  • 18.10.2021 19:39
  • 881 просмотр
  • 1 комментарий
Эрнандес прибыл в суд. Скорее всего, тюрьмы не избежать
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Эрнандес

Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес, который был приговорен к 6 месяцам тюремного заключения, сегодня явился в суд Мадрида, на день раньше назначенного срока. До 28 октября у него есть время выбрать исправительное учреждение, в котором футболист будет отбывать наказание.

В то же время, адвокаты Эрнандеса подали апелляцию на решение суда. Однако ее, скорее всего, не успеют рассмотреть до 28 октября, поэтому, с высокой долей вероятности, какое-то время провести в тюрьме защитнику «Баварии» придется, даже если в итоге апелляция будет успешной.

Напомним, Эрнандеса обвинили в нарушении запрета приближаться на 500 метров к своей девушке Амелии де ла Оса Льоренте. Запрет датирован 2017 годом, и абсурдность его состоит в том, что после этого пара возобновила отношения, поженилась, а в 2018 году у них появился ребенок.

Источник — AS

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 18.10.2021 19:55
    +1
    «Ему нужно было со своими женщинами вовремя разбираться и пистолеты не разбрасывать где попало. Так что наказания без вины не бывает, Шарапов!»
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