Не только Рамос. Неймар также пропустит матч ЛЧ против РБ Лейпциг

У бразильского форварда повреждение

  • 18.10.2021 19:02
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Не только Рамос. Неймар также пропустит матч ЛЧ против РБ Лейпциг
© Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

У ПСЖ возникли кадровые проблемы накануне матча третьего тура Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (19 октября). Матч пропустит не только Серхио Рамос, который до сих пор не восстановился после травмы икроножной мышцы.

Также наставник ПСЖ Маурисио Почеттино не сможет рассчитывать на хавбека Леандро Паредеса и форварда Неймара. Аргентинский полузащитник вернется только после следующей паузы на матчи сборных в ноябре.

Неймар после матчей за сборную Бразилии почувствовал боль в области паха. Ожидается, что он пропустит лишь несколько дней.

Источник — ФК ПСЖ

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