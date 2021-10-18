Конте все еще может возглавить Ньюкасл. Клуб согласился на его условия

«Сороки» ищут нового главного тренера

  • 18.10.2021 18:45
  • 924 просмотра
  • 0 комментариев
Конте все еще может возглавить Ньюкасл. Клуб согласился на его условия
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Назначение Антонио Конте на пост главного тренера «Ньюкасла» снова стало возможным, несмотря на то, что ранее итальянец отклонил предложение «Сорок».

Дело в том, что Конте выдвинул клубу ряд требований, удовлетворить которые «Ньюкасл» не был готов. Однако теперь руководство «Сорок» передумало и готов согласиться на условия Конте.

Требования Конте касаются не финансовой стороны вопроса, а полномочий тренера. Конте хочет иметь широкие полномочия в сфере трансферной политику клуба. Стороны продолжат переговоры на этой неделе.

Предыдущим местом работы Конте был «Интер», который он покинул в конце прошлого сезона после завоевания чемпионства.

Источник — Todofichajes.com

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности