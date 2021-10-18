Конте все еще может возглавить Ньюкасл. Клуб согласился на его условия

Назначение Антонио Конте на пост главного тренера «Ньюкасла» снова стало возможным, несмотря на то, что ранее итальянец отклонил предложение «Сорок».

Дело в том, что Конте выдвинул клубу ряд требований, удовлетворить которые «Ньюкасл» не был готов. Однако теперь руководство «Сорок» передумало и готов согласиться на условия Конте.

Требования Конте касаются не финансовой стороны вопроса, а полномочий тренера. Конте хочет иметь широкие полномочия в сфере трансферной политику клуба. Стороны продолжат переговоры на этой неделе.

Предыдущим местом работы Конте был «Интер», который он покинул в конце прошлого сезона после завоевания чемпионства.