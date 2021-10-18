Зинченко – в заявке Манчестер Сити на матч Лиги чемпионов с Брюгге

Украинец недавно восстановился после травмы

  • 18.10.2021 18:23
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Зинченко – в заявке Манчестер Сити на матч Лиги чемпионов с Брюгге
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Завтра, 19 октября «Манчестер Сити» в третьем туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Брюгге». Сегодня чемпионы Англии опубликовали заявку из 20 игроков на матч с «Брюгге».

В нее вошел и Александр Зинченко, который только 14 октября восстановился после травмы и возобновил тренировки в общей группе команды. На матч АПЛ против «Бернли» Зинченко также был включен в заявку, но на поле не вышел.

В последний раз Зинченко выходил на поле еще 15 сентября в матче первого тур Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг». Суммарно в нынешнем сезоне украинский хавбек провел всего три матча за «Сити» во всех турнирах.

Источник — ФК Манчестер Сити

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