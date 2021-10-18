Хавбек Мариуполя: Каждый день говорим, что надо собраться, но не получается

Олег Очеретько – о поражении от «Металлиста 1925»

  • 18.10.2021 16:55
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Хавбек Мариуполя: Каждый день говорим, что надо собраться, но не получается
© ФК Мариуполь. Олег Очеретько

Полузащитник «Мариуполя» Олег Очеретько прокомментировал поражение от харьковского «Металлиста 1925» (1:2) в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги.

— «Мариуполь», казалось, без очков точно не останется. Но в итоге поражение. Что произошло?
— Подвела реализация. Иногда делали такие ошибки, которые не должны были допускать.

— Что с реализацией? Чрезмерное желание подводит или техника?
— Наверное, технично не получилось довести эти моменты до забитого мяча. У Леши Кащука было два момента в первом тайме. Еще были моменты. Но не получилось забить.

— Гол Марлисона – ключевой момент в матче?
— Мне кажется, что да. Мы не забили свои моменты, а в ответ получили такой гол. Это, конечно, повлияло на нас.

— Вы с ребятами говорили о том, как исправить турнирное положение?
— Мы каждый день говорим о том, что нам надо собраться и завоевать три очка. Но не получается.

Источник — ФК Мариуполь

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