Президент Руха: «Скептически относился к коронавирусу. Что-то далекое было»

Президент «Руха» Григорий Козловский призывает серьезно относиться к коронавирусу и предпринимать меры для уменьшения количества заразившихся.

«Я очень скептически относился к коронавирусу. Думал, что это что-то далекое и непонятное. Так случилось, что я лично почувствовал всю силу этого вируса».

«И мать потерял, и отец с сестрой были в реанимации. Футбол - это здорово, но нужно понимать, что даже одна жизнь не стоит игры», - сказал Козловский.

В составе «Руха» сейчас вспышка коронавируса, поэтому команда пропускает матчи.