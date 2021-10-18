Президент Руха: «Скептически относился к коронавирусу. Что-то далекое было»

Президент «Руха» Григорий Козловский призывает серьезно относиться к коронавирусу и предпринимать меры для уменьшения количества заразившихся.
«Я очень скептически относился к коронавирусу. Думал, что это что-то далекое и непонятное. Так случилось, что я лично почувствовал всю силу этого вируса».
«И мать потерял, и отец с сестрой были в реанимации. Футбол - это здорово, но нужно понимать, что даже одна жизнь не стоит игры», - сказал Козловский.
В составе «Руха» сейчас вспышка коронавируса, поэтому команда пропускает матчи.
Источник — Великий футбол
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