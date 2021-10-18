Не Роналду и Месси. Де Брюйне назвал лучшего игрока мира

Хавбек считает Роберта Левандовски лучшим на этот момент

  • 18.10.2021 16:30
  • 1330 просмотров
  • 2 комментария
Не Роналду и Месси. Де Брюйне назвал лучшего игрока мира
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ноябре состоится вручение награды Золотой мяч, а полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне считает, что лучшим футболистом мира сейчас является Роберт Левандовски.

Форвард «Баварии» считается одним из фаворитов на получение награды.

«Я бы взял не только этот год, а два последних сезона. И лучшим я считаю Роберта Левандовски».

«Учитывая то, сколько он забивает и сколько выигрывает с «Баварией», то его поставлю на первое место», - сказал Де Брюйне.

Ранее были названы 30 претендентов на Золотой мяч.

Источник — BBC

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    stopor2016
    online
    stopor2016, 18.10.2021 16:59
    +2
    А я думал - Коваленку назовёт ...
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    Диванний Експерт
    online
    Диванний Експерт, 18.10.2021 16:48
    +1
    Ну и ….. ? Существует тысячи профигроков… это сколько ж новостей можно наштамповать…. У каждого своё мнение
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