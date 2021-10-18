Не Роналду и Месси. Де Брюйне назвал лучшего игрока мира

В ноябре состоится вручение награды Золотой мяч, а полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне считает, что лучшим футболистом мира сейчас является Роберт Левандовски.

Форвард «Баварии» считается одним из фаворитов на получение награды.

«Я бы взял не только этот год, а два последних сезона. И лучшим я считаю Роберта Левандовски».

«Учитывая то, сколько он забивает и сколько выигрывает с «Баварией», то его поставлю на первое место», - сказал Де Брюйне.

Ранее были названы 30 претендентов на Золотой мяч.