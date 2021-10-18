Динамо отправилось в Барселону. Заявка Луческу на матч Лиги чемпионов

Киевлянам предстоит важный матч Лиги чемпионов

  • 18.10.2021 16:00
  • 2580 просмотров
  • 7 комментариев
Динамо отправилось в Барселону. Заявка Луческу на матч Лиги чемпионов
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» Киев сегодня вылетело в Барселону, где 20 октября сыграет против каталонской команды в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Тренер Мирча Луческу внес в заявку 24 игрока. Вместе с первой командой в Испанию отправились футболисты «Динамо» U-19, которые сыграют в Юношеской Лиги УЕФА.

Вратари: Бойко, Бущан;

Защитники: Сирота, Шабанов, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Забарный;

Полузащитники: Буяльский, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньо;

Форварды: Шкурин, Супряга, Рамирес.

«Динамо» после двух туров имеет 1 пункт, а у «Барселоны» в двух матчах было два поражения по 0:3. Игра стартует в 19:45.

Состав Динамо U-19

Вратари: Нещерет, Тугай, Погорилый.

Защитники: Боль, Бенедюк, Вивчаренко, Танчак, Дьячук.

Полузащитники: Бражко, Малыш, Царенко, Волошин, Диалло, Мегди, Яцык, Скрипник, Слесарь, Мельниченко, Подоляк.

Нападающие: Горбач, Попов.

Источник — ФК Динамо Киев

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Умник
    online
    Умник, 18.10.2021 16:05
    +3
    Рамирес обязан быть в старте. В барсе нет араухо. Наши стандарты это шанс
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 18.10.2021 16:40
    +1
    Alexander Киев, 18.10.2021 16:33
    Ох и позорище будет, если не обыграть такую слабую Барсу
    Реал тоже далеко не самый сильный. Негры ничью смогут вымучать, или опозорятся при свезенной массовке?
    Ссылка
    Pixelman
    online
    Pixelman, 18.10.2021 17:05
    0
    Alexander Киев, 18.10.2021 16:33
    Ох и позорище будет, если не обыграть такую слабую Барсу
    Ну да, Валенсия вчера капец как опозорилась!
    Ссылка
    ona_proigraet
    online
    ona_proigraet, 18.10.2021 16:02
    -3
    Главное, что Супрягу взяли. Главный талисман забиваемых голов от Динамо. Спонсор метких ударов в створ ворот с двухметрового расстояния
    Ссылка
    Рома Кол
    online
    Рома Кол, 18.10.2021 16:23
    -4
    Тут без шансов если только глухой автобус не поставить
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
    mayakovskiy1, 18.10.2021 16:14
    -4
    4-1
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 18.10.2021 16:33
    -5
    Ох и позорище будет, если не обыграть такую слабую Барсу
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности