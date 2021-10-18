Динамо отправилось в Барселону. Заявка Луческу на матч Лиги чемпионов

«Динамо» Киев сегодня вылетело в Барселону, где 20 октября сыграет против каталонской команды в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Тренер Мирча Луческу внес в заявку 24 игрока. Вместе с первой командой в Испанию отправились футболисты «Динамо» U-19, которые сыграют в Юношеской Лиги УЕФА.

Вратари: Бойко, Бущан;

Защитники: Сирота, Шабанов, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Забарный;

Полузащитники: Буяльский, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньо;

Форварды: Шкурин, Супряга, Рамирес.

«Динамо» после двух туров имеет 1 пункт, а у «Барселоны» в двух матчах было два поражения по 0:3. Игра стартует в 19:45.

Состав Динамо U-19

Вратари: Нещерет, Тугай, Погорилый.

Защитники: Боль, Бенедюк, Вивчаренко, Танчак, Дьячук.

Полузащитники: Бражко, Малыш, Царенко, Волошин, Диалло, Мегди, Яцык, Скрипник, Слесарь, Мельниченко, Подоляк.

Нападающие: Горбач, Попов.