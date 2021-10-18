Динамо взяло на себя расходы по лечению Мунтяна

Семья киевского «Динамо» из-за коронавируса несколько дней назад потеряла первого чемпиона СССР 1961 года Анатолия Сучкова.

Недавно коварная болезнь настигла также легендарного полузащитника «Динамо» и сборной СССР Владимира Мунтяна. 75-летний ветеран «Динамо» почувствовал себя хуже и будет лечиться в стационаре.

Столичный клуб поддерживает прославленного футболиста и взял на себя все расходы по лечению Владимира Мунтяна.

Напомним, что ранее вспышка коронавируса произошла в команде УПЛ «Рухе», после чего был отменен матч с «Ингульцом».