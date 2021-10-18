Динамо взяло на себя расходы по лечению Мунтяна

75-летний ветеран заболел коронавирусом

  • 18.10.2021 14:35
  • 3550 просмотров
  • 2 комментария
Динамо взяло на себя расходы по лечению Мунтяна
© ФК Динамо Киев. Владимир Мунтян

Семья киевского «Динамо» из-за коронавируса несколько дней назад потеряла первого чемпиона СССР 1961 года Анатолия Сучкова.

Недавно коварная болезнь настигла также легендарного полузащитника «Динамо» и сборной СССР Владимира Мунтяна. 75-летний ветеран «Динамо» почувствовал себя хуже и будет лечиться в стационаре.

Столичный клуб поддерживает прославленного футболиста и взял на себя все расходы по лечению Владимира Мунтяна.

Напомним, что ранее вспышка коронавируса произошла в команде УПЛ «Рухе», после чего был отменен матч с «Ингульцом».

Источник — Meta-ratings.com.ua

(16 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Владимир Копяк
    online
    Владимир Копяк, 18.10.2021 14:51
    -1
    Многие в Украине напрочь отказываются верить в существование коронавируса, считая это происками империалистов.Может такие фамилии заболевших как Мунтян, заставят поверить в происходящее. А нашей футбольной легенде - скорейшего выздоровления.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
    Golhrenshtanga, 18.10.2021 15:09
    -3
    Владимир Копяк, 18.10.2021 14:51
    Многие в Украине напрочь отказываются верить в существование коронавируса, считая это происками империалистов.Может такие фамилии заболевших как Мунтян, заставят поверить в происходящее. А нашей футбольной легенде - скорейшего выздоровления.
    А ничего что этот диагноз ставят и заболевшим гриппом,простудой и прочими ОРВИ,так же денежек больше ведь
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности