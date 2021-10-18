Президент Руха: «Около 20 человек в клубе заболели коронавирусом»

Президент «Руха» Григорий Козловский рассказал о ситуации с коронавирусом в его команде. Матч 11-го тура УПЛ «Ингулец» — «Рух» был перенесен на более поздний срок в связи со вспышкой коронавируса в «Рухе».

«Не только в клубе, но и во Львове непростая ситуация с коронавирусом. Большие очереди скорых в больницу, которые доставляют людей. В больнице лежат люди в коридорах. Очень большое количество людей заболело, причем новым штаммом много очень болеют именно молодых.

В клубе за два дня заболели еще пять человек дополнительно, один из них основной футболист, который должен был теоретически ехать на игру, а обнаружили в субботу вечером. Около 20 человек точно уже заболели в клубе, там и массажисты, и помощники Кучука, и в молодежной команде, и в первой команде. Один футболист болел тяжело, лежал в больнице, тяжелый был, более 30% поражения легких, но его уже выписали.

О вакцинации у нас была дискуссия, мы месяц назад, когда началась акция во Львове, собрали всех тренеров на совещание, что делать. Заставить никого нельзя, но мы стимулировали людей, просили, тренерский штаб и людей, которые работают в академии с детьми. В принципе почти все привились. Там все в порядке. Футболистами было принято решение, потому что симптомы после прививки.

Вот «Шахтер» привился перед «Александрией» — и мы видели, как они выглядели. Поэтому были опасения, что команда будет вялой, а у нас ситуация такая, что очки надо брать в каждой игре. Договорились с футболистами, в конце этого года в обязательном порядке будем делать прививки», — рассказал Козловский.