Жена Икарди: «Мне больше нравится моя рука без кольца»

Ванда Нара, жена и агент 28-летнего аргентинского форварда ПСЖ Мауро Икарди, кажется, серьезно настроена развестись с футболистом.



«Мне больше нравится моя рука без кольца», – написала жена аргентинца в инстаграме.



Ранее Ванда обвинила мужа в супружеской измене и удалили все совместные фото. Мауро попытался загладить конфликт и поздравил ее в инстагарме в Днем матери, но, видимо, этого оказалось недостаточно.



Пара поженилась 27 мая 2014 года. У супругов две общие дочери. С 2008 по 2013 годы Ванда была замужем за футболистом Макси Лопесом, родила троих сыновей.



В текущем сезоне Икарди провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.