Жена Икарди: «Мне больше нравится моя рука без кольца»

Все идет к разводу?

  • 18.10.2021 13:42
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Жена Икарди: «Мне больше нравится моя рука без кольца»
© Инстаграм Мауро Икарди

Ванда Нара, жена и агент 28-летнего аргентинского форварда ПСЖ Мауро Икарди, кажется, серьезно настроена развестись с футболистом.
 
«Мне больше нравится моя рука без кольца», – написала жена аргентинца в инстаграме.
 
Ранее Ванда обвинила мужа в супружеской измене и удалили все совместные фото. Мауро попытался загладить конфликт и поздравил ее в инстагарме в Днем матери, но, видимо, этого оказалось недостаточно.
 
Пара поженилась 27 мая 2014 года. У супругов две общие дочери. С 2008 по 2013 годы Ванда была замужем за футболистом Макси Лопесом, родила троих сыновей.
 
В текущем сезоне Икарди провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Источник — Sport.ua

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