ЗУБОВ: «Турнирное положение будет заставлять Шахтер играть на победу»

Специалист – о предстоящем матче «горняков» в Лиге чемпионов

  • 18.10.2021 13:19
  • 429 просмотров
  • 2 комментария
ЗУБОВ: «Турнирное положение будет заставлять Шахтер играть на победу»
© ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

19 октября в групповом турнире Лиги чемпионов «горняки» будут принимать «Реал».

Экс-игрок «Шахтера» Геннадий Зубов поделился своими ожиданиями от завтрашнего противостояния.

«На мой взгляд, последние поединки с участием «Шахтера» позволяют надеяться, что «горняки» смогут добиться положительного результата. Тем более, что после неожиданной осечки в Тирасполе, турнирное положение заставляет хозяев играть на победу.

Несколько дней назад «Шахтер» произвел очень сильное впечатление в календарном матче с «Зарей», чувствовалось, что игроки уже прониклись творческими идеями своего нового рулевого – Роберто Де Дзерби. Отлично понимаю, что «Реал» - это совсем другой уровень чем «Заря» и все же, слаженность в действиях, остроатакующий стиль должны стать веским подспорьем и в сражении с испанским грандом. К тому же, психологический перевес будет на стороне украинского клуба, который недавно уже дважды побеждал «Реал», - сказал Зубов.

Напомним, что поединок в Киеве «Шахтер» — «Реал» начнется 19 октября в 22:00.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    west-ukr5555
    online
    west-ukr5555, 18.10.2021 13:49
    0
    Я взагалі не розумію, що це таке в лізі чемпіонів "грати на перемогу". А як ще можна грати? На поразку, на нічию???
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    zzg77
    online
    zzg77, 18.10.2021 13:44
    -2
    Зубов хочет сказать, что у Реала с Шахтёром будет мандраж???
    Да Реал одной левой создаст разницу!!!! Минимум 2:0!!!!
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