ЗУБОВ: «Турнирное положение будет заставлять Шахтер играть на победу»

19 октября в групповом турнире Лиги чемпионов «горняки» будут принимать «Реал».
Экс-игрок «Шахтера» Геннадий Зубов поделился своими ожиданиями от завтрашнего противостояния.
«На мой взгляд, последние поединки с участием «Шахтера» позволяют надеяться, что «горняки» смогут добиться положительного результата. Тем более, что после неожиданной осечки в Тирасполе, турнирное положение заставляет хозяев играть на победу.
Несколько дней назад «Шахтер» произвел очень сильное впечатление в календарном матче с «Зарей», чувствовалось, что игроки уже прониклись творческими идеями своего нового рулевого – Роберто Де Дзерби. Отлично понимаю, что «Реал» - это совсем другой уровень чем «Заря» и все же, слаженность в действиях, остроатакующий стиль должны стать веским подспорьем и в сражении с испанским грандом. К тому же, психологический перевес будет на стороне украинского клуба, который недавно уже дважды побеждал «Реал», - сказал Зубов.
Напомним, что поединок в Киеве «Шахтер» — «Реал» начнется 19 октября в 22:00.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Да Реал одной левой создаст разницу!!!! Минимум 2:0!!!!
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