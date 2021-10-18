Киченок стартовала с победы на Кубке Кремля в парном разряде

Надежда выиграла первый матч в дуэте с Ралукой Олару

  • 18.10.2021 13:15
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Киченок стартовала с победы на Кубке Кремля в парном разряде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ралука Олару и Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок стартовала с победы на Кубке Кремля.
 
В матче первого круга парного разряда Надя в дуэте с румынкой Ралукой Олару, получившие четвертый номер посева, обыграли чешок Терезу Мартинцову и Маркету Вондроушову.
 
Кубок Кремля. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Ралука Олару – Тереза Мартинцова / Маркета Вондроушова – 0:6, 6:2, 10-4
 
Далее по сетке победительницы встречи Кристиан / Раутлифф – Калинская / Потапова.

Источник — Sport.ua

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