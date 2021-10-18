Киченок стартовала с победы на Кубке Кремля в парном разряде

Украинская теннисистка Надежда Киченок стартовала с победы на Кубке Кремля.
В матче первого круга парного разряда Надя в дуэте с румынкой Ралукой Олару, получившие четвертый номер посева, обыграли чешок Терезу Мартинцову и Маркету Вондроушову.
Кубок Кремля. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Ралука Олару – Тереза Мартинцова / Маркета Вондроушова – 0:6, 6:2, 10-4
Далее по сетке победительницы встречи Кристиан / Раутлифф – Калинская / Потапова.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.