Александр ДЕНИСОВ: «Беспроигрышной серии мало для большого успеха»

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов прокомментировал результат матча отбора ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина (1:1).

«Украина не проиграла, но настроение после ничьей с Боснией было испорчено. Продолжается уникальная беспроигрышная серия сборной Украины, но этого мало для большого успеха. Мы не были сильнее боснийцев и даже могли проиграть. Я видел Петракова после игры. Он был очень расстроен результатом. Петраков после игры сказал, что не давал указаний садиться глубоко после забитого гола. Мы говорили о том, что если бы Петраков выиграл – он был бы на коне. А сейчас задают вопрос – почему не вызвал Малиновского?» - сказал Денисов.