Александр ДЕНИСОВ: «Беспроигрышной серии мало для большого успеха»

Известный журналист – о ничьей сборной Украины с Боснией и Герцеговиной

  • 18.10.2021 12:58
  • 512 просмотров
  • 1 комментарий
Александр ДЕНИСОВ: «Беспроигрышной серии мало для большого успеха»
© УАФ

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов прокомментировал результат матча отбора ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина (1:1).

«Украина не проиграла, но настроение после ничьей с Боснией было испорчено. Продолжается уникальная беспроигрышная серия сборной Украины, но этого мало для большого успеха. Мы не были сильнее боснийцев и даже могли проиграть. Я видел Петракова после игры. Он был очень расстроен результатом. Петраков после игры сказал, что не давал указаний садиться глубоко после забитого гола. Мы говорили о том, что если бы Петраков выиграл – он был бы на коне. А сейчас задают вопрос – почему не вызвал Малиновского?» - сказал Денисов.

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77
    online
    zzg77, 18.10.2021 13:52
    0
    Задолбали вы своим Малиновским!!! Нашли украинского Месси. Чтобы ещё говорили, если бы проиграли с Малиной??
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