Все очень серьезно. Тренер прокомментировал жуткую травму Ковальца

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура заявил, что полузащитник Кирилл Ковалец получил тяжелую травму в матче 11-го тура УПЛ против «Ворсклы» (1:2).
«У Ковальца все очень серьезно. Подозрение на травму крестообразных связок и мениска», – сказал тренер после матча.
Отметим, что хавбек упал после верховой борьбы, неудачно приземлившись, и его нога очень страшно согнулась.
ВИДЕО. Нога согнулась. Кирилл Ковалец получил ужасную травму [момент на 01:25]
Источник — ФК Александрия
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