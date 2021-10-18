Все очень серьезно. Тренер прокомментировал жуткую травму Ковальца

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура заявил, что полузащитник Кирилл Ковалец получил тяжелую травму в матче 11-го тура УПЛ против «Ворсклы» (1:2).



«У Ковальца все очень серьезно. Подозрение на травму крестообразных связок и мениска», – сказал тренер после матча.



Отметим, что хавбек упал после верховой борьбы, неудачно приземлившись, и его нога очень страшно согнулась.

ВИДЕО. Нога согнулась. Кирилл Ковалец получил ужасную травму [момент на 01:25]