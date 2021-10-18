Все очень серьезно. Тренер прокомментировал жуткую травму Ковальца

Юрий Гура подтвердил, что у игрока серьезное повреждение

  • 18.10.2021 12:28
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Все очень серьезно. Тренер прокомментировал жуткую травму Ковальца
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Главный тренер «Александрии» Юрий Гура заявил, что полузащитник Кирилл Ковалец получил тяжелую травму в матче 11-го тура УПЛ против «Ворсклы» (1:2).
 
«У Ковальца все очень серьезно. Подозрение на травму крестообразных связок и мениска», – сказал тренер после матча.
 
Отметим, что хавбек упал после верховой борьбы, неудачно приземлившись, и его нога очень страшно согнулась.

ВИДЕО. Нога согнулась. Кирилл Ковалец получил ужасную травму [момент на 01:25]

Источник — ФК Александрия

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