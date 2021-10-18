Шахтер и Реал рассудит фартовый для украинского клуба арбитр

Срджан Йованович в прошлом сезоне зафиксировал победу «горняков» в Мадриде

  • 18.10.2021 11:55
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Шахтер и Реал рассудит фартовый для украинского клуба арбитр
© УЕФА. Срджан Йованович

УЕФА опубликовал состав судейской бригады, которая будет работать на матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» – «Реал».
 
Команды на поле НСК «Олимпийский» выведет бригада арбитров из Сербии во главе с Срджаном Йовановичом.
 
На линиях ему будут помогать Урош Стойкович и Милан Михайлович. Четвертый судья – Новак Симович. Видеопомощник рефери из Германии – Кристиан Дингерт, его ассистент также немец – Харм Осмерс.

Отметим, что в 2020-м году Йованович судил матч «Реала» и «Шахтера» в Мадриде (2:3).
 
Встреча состоится 19 октября и начнется в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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