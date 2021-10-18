Известна бригада арбитров, которая рассудит Барселону и Динамо

УЕФА опубликовал состав судейской бригады, которая будет работать на матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» – «Динамо».



Команды на поле «Камп Ноу» выведет бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном.



На линиях ему будут помогать Николя Дано и Сириль Гренгор. Четвертый судья – Жереми Пиньяр. Видеопомощник рефери также из Франции – Вилли Делажо, его ассистент из Италии – Марко Ди Белло.



Встреча состоится 20 октября и начнется в 19:45 по Киеву.