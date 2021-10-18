Известна бригада арбитров, которая рассудит Барселону и Динамо

На матче будут работать французские судьи

  • 18.10.2021 11:45
  • 588 просмотров
  • 3 комментария
Известна бригада арбитров, которая рассудит Барселону и Динамо
© УЕФА. Клеман Тюрпен

УЕФА опубликовал состав судейской бригады, которая будет работать на матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» – «Динамо».
 
Команды на поле «Камп Ноу» выведет бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном.
 
На линиях ему будут помогать Николя Дано и Сириль Гренгор. Четвертый судья – Жереми Пиньяр. Видеопомощник рефери также из Франции – Вилли Делажо, его ассистент из Италии – Марко Ди Белло.
 
Встреча состоится 20 октября и начнется в 19:45 по Киеву.

Источник — УЕФА

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    ~#~
    online
    ~#~, 18.10.2021 12:01
    +1
    Хоть бы не сняли французскую комедию с Луи Де Фюнесом и Пьером Ришаром.
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 18.10.2021 12:08
    0
    Умник, 18.10.2021 11:52
    Ну п....ец
    Этот насудит.
    а шо с ним?! много карточек раздает или любит Барселону?!
    Ссылка
    Умник
    online
    Умник, 18.10.2021 11:52
    0
    Ну п....ец
    Этот насудит.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности