Известна бригада арбитров, которая рассудит Барселону и Динамо

УЕФА опубликовал состав судейской бригады, которая будет работать на матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» – «Динамо».
Команды на поле «Камп Ноу» выведет бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном.
На линиях ему будут помогать Николя Дано и Сириль Гренгор. Четвертый судья – Жереми Пиньяр. Видеопомощник рефери также из Франции – Вилли Делажо, его ассистент из Италии – Марко Ди Белло.
Встреча состоится 20 октября и начнется в 19:45 по Киеву.
Источник — УЕФА
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