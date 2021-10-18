Рейтинг ATP. Федерер покинул первую десятку, новый рекорд Рууда

Кэмерон Норри дебютировал в топ-15 мирового рейтинга

  • 18.10.2021 10:04
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Рейтинг ATP. Федерер покинул первую десятку, новый рекорд Рууда
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кэмерон Норри

На прошлой неделе мужчины сыграли Мастерс в Индиан-Уэллс. Его сенсационно выиграл британец Кэмерон Норри, который на пути к титулу не встретился ни с одним соперником из топ-10. Это позволило победителю поднятся на 15-ю строчку мирового рейтинга.
 
В топ-10 состоялось два изменения. Роджер Федерер впервые с января 2017 года покинул первую десятку, дебют в топ-10 оформил поляк Хуберт Хуркач. Также обновил личный рекорд норвежец Каспер Рууд, против которого сборной Украины предстоит сыграть в рамках Кубка Дэвиса. 
 
Также поменялись местами Рафаэль Надаль и Андрей Рублев.
 
Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то практически все из десятки лучших украинских теннисистов улучшили свои позиции.
 
Украинцы в топ-750 рейтинга ATP


 
В Чемпионской гонке Рууд уже седьмой, хотя Надаль все равно не планирует ехать в Турин. Норри поднялся на десятую строчку и стал претендентом на одну из путевок.
 
Чемпионская гонка ATP

Источник — Sport.ua

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