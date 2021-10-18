Рейтинг ATP. Федерер покинул первую десятку, новый рекорд Рууда

На прошлой неделе мужчины сыграли Мастерс в Индиан-Уэллс. Его сенсационно выиграл британец Кэмерон Норри, который на пути к титулу не встретился ни с одним соперником из топ-10. Это позволило победителю поднятся на 15-ю строчку мирового рейтинга.



В топ-10 состоялось два изменения. Роджер Федерер впервые с января 2017 года покинул первую десятку, дебют в топ-10 оформил поляк Хуберт Хуркач. Также обновил личный рекорд норвежец Каспер Рууд, против которого сборной Украины предстоит сыграть в рамках Кубка Дэвиса.



Также поменялись местами Рафаэль Надаль и Андрей Рублев.



Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то практически все из десятки лучших украинских теннисистов улучшили свои позиции.



Украинцы в топ-750 рейтинга ATP





В Чемпионской гонке Рууд уже седьмой, хотя Надаль все равно не планирует ехать в Турин. Норри поднялся на десятую строчку и стал претендентом на одну из путевок.



Чемпионская гонка ATP