Индиан-Уэллс. Норри в финале победил Басилашвили

26-летний британский теннисист Кэмерон Норри выиграл турнир в Индиан-Уэллсе. Британец в финале в трех партиях победил представителя Грузии Николоза Басилашвили.
Индиан-Уэллс. Финал
Кэмерон Норри (Великобритания) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 3:6, 6:4, 6:1
Это второй титул британца в карьере. Он занимает 26-е место в текущем мировом рейтинге.
Напомним, ранее женский турнир в одиночном разряде выиграла испанка Паула Бадоса.
Источник — Sport.ua
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