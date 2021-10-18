Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Счастлив, что снова смог забить»

Нападающий мюнхенской «Баварии» рассказал о разгроме «Байера» (5:1)

  • 18.10.2021 08:58
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Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Счастлив, что снова смог забить»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски подвел итоги победы над «Байером» (5:1) в поединке 8-го тура Бундеслиги.

«Еще до начала игры мы знали, что нас ожидает. Я счастлив, что смог снова отличиться. Мы можем быть довольны сегодняшним выступлением. Пять голов за 45 минут — это показатель того, в какой футбол мы играли. Первые 10-15 минут мы играли слишком глубоко. Но то, как мы продвигались вперед и забивали голы, было здорово. Мы не остановились после первого и второго забитых мячей. Уже через 45 минут стало ясно, что мы увезем домой три очка. Во втором тайме мы смогли сыграть немного спокойнее, контролируя игру и не забывая о предстоящей через три дня встрече», — сказал Левандовски.

Источник — ФК Бавария

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