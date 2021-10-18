ФОТО. «+3». Малиновский лаконично прокомментировал победу над Эмполи

28-летний украинский полузащитник итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский принял участие в выездном поединке 8-го тура Серии А против «Эмполи» (4:1).
«+3», — лаконично написал Руслан после матча, комментируя свежие фото.
Малиновский вышел на поле на 68-й минуте встречи, заменив Иличича.
Источник — Instagram
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