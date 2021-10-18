Виктор ЦЫГАНКОВ: «С хорошим настроем готовимся к следующей игре»

23-летний украинский вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков прокомментировал выездную победу нал «Львовом» (4:1) в поединке 11-го тура УПЛ.
«Спасибо львовским болельщикам за поддержку. С хорошим настроем готовимся к следующей игре», — написал Виктор после матча.
Цыганков вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и был заменен на Вербича на 74-й минуте встречи.
Источник — Instagram
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