Виктор ЦЫГАНКОВ: «С хорошим настроем готовимся к следующей игре»

23-летний украинский вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков прокомментировал выездную победу нал «Львовом» (4:1) в поединке 11-го тура УПЛ.

«Спасибо львовским болельщикам за поддержку. С хорошим настроем готовимся к следующей игре», — написал Виктор после матча.

Цыганков вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и был заменен на Вербича на 74-й минуте встречи.