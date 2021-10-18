Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Надо было закрывать игру с Боснией в первом тайме»

Бывший главный тренер «Днепра», киевского «Арсенала», запорожского «Металлурга» и «Говерлы» Вячеслав Грозный поделился мнением об игре сборной Украины против Боснии и Герцеговины (1:1).

«Нужно реально понимать, что сборная Украины играет с соперниками, равными себе. Команда Финляндии участвовала в чемпионате Европы. Развитие футбола у них уже идет давно, игроки тоже выступают в европейских чемпионатах. Сборная Боснии тоже крепкий орешек. В команде есть звезды Джеко, Пьянич, которые играют в топ-клубах Европы. Другие ребята не играют в «Интере», но тоже сильные футболисты.

Поэтому нам нужно уважать выбор нашего тренерского штаба, принимать его решения. У нас тоже не сыграли все сильнейшие: не было Буяльского, Зинченко. Есть много составляющих. И нужно искать ответ на вопрос не «почему», а что нужно сделать, чтобы добиться успеха. В первую очередь — надо объединиться вокруг сборной и быть доброжелательными друг к другу и уважать выбор главного тренера.

Мы играем в три защитника, и это позволяет нам очень здорово играть на атаку. Первые 30 минут были шикарными, и в этот период надо было закрывать матч с Боснией. Другое дело, что сработала наша старая болезнь — нереализация голевых моментов, которая началась не при Петракове, а уже давно, ведь с финнами и казахами мы сыграли вничью еще до того, как он стал главным тренером. Поэтому это проблема, которая идет от составляющей клубов, в которых выступают наши сборники.

Мне, например, понравилась выбранная Александром Петраковым тактика на матч с Боснией. Он выбирает тактику под возможности футболистов. Если Соболь и Тымчик заточены на скорость, чтобы перекрывать всю бровку, то он использует их сильные качества. Соболь сделал несколько почти голевых передач. Тымчик имел возможности забить дважды. Значит, тактика была правильной. Она дала возможность Цыганкову и Ярмоленко играть под Яремчуком и составить вместе с ним атакующий треугольник», - сказал Грозный.