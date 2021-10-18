ПОВОРОЗНЮК: «Козловский на солнце перегрелся, и у него начались завихрения»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал об отношении к боссу львовского «Руха» Григорию Козловскому:

«Гриша – нормальный дядька, он всегда был нормальным человеком. Просто в одно время приехал из Майами, наверное, на солнце перегрелся, и у него начались завихрения.

Как я сейчас могу нормально относиться к человеку нормально, если он пишет заявления на меня в КДК, и меня штрафуют на 50, 100, 150 тысяч гривен? Уже и забыл, сколько я там платил.

Потом он начинает рассказывать, что это не он подписывал, а Дедышин. Ну, а кто президент клуба? Давайте еще я скажу, что не знаю, что у меня в клубе творится. А потом на моих друзей в НАБУ пишет заявления.

Будут ли на матч с «Рухом» повышенные премиальные? Нет, конечно. Наоборот, ничего не будет. Это принципиальная встреча, в которой надо выигрывать. Зачем премиальные? Это стыковые матчи, где мы просто должны брать очки».

ПОВОРОЗНЮК: «Я Шахтер просто панически ненавижу. Мы заберем у них очки»