ПОВОРОЗНЮК: «Козловский на солнце перегрелся, и у него начались завихрения»

Президент «Ингульца» рассказал об отношении к боссу львовского «Руха»

  • 18.10.2021 00:46
  • 435 просмотров
  • 1 комментарий
ПОВОРОЗНЮК: «Козловский на солнце перегрелся, и у него начались завихрения»
© Пряма червона. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал об отношении к боссу львовского «Руха» Григорию Козловскому:

«Гриша – нормальный дядька, он всегда был нормальным человеком. Просто в одно время приехал из Майами, наверное, на солнце перегрелся, и у него начались завихрения.

Как я сейчас могу нормально относиться к человеку нормально, если он пишет заявления на меня в КДК, и меня штрафуют на 50, 100, 150 тысяч гривен? Уже и забыл, сколько я там платил.

Потом он начинает рассказывать, что это не он подписывал, а Дедышин. Ну, а кто президент клуба? Давайте еще я скажу, что не знаю, что у меня в клубе творится. А потом на моих друзей в НАБУ пишет заявления.

Будут ли на матч с «Рухом» повышенные премиальные? Нет, конечно. Наоборот, ничего не будет. Это принципиальная встреча, в которой надо выигрывать. Зачем премиальные? Это стыковые матчи, где мы просто должны брать очки».

ПОВОРОЗНЮК: «Я Шахтер просто панически ненавижу. Мы заберем у них очки»

Источник — Пряма червона

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    nivava
    online
    nivava, 18.10.2021 01:56
    0
    Це шо інтерв'ю, чи якесь сочінєніє третьокласника?
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