В матче восьмого тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Рому» (1:0).
Единственный мяч на 16-й минуте забил Мойзе Кин. Мяч удачно попал ему в голову после удара Родриго Бентанкура.
Серия А. 8-й тур
«Ювентус» – «Рома» – 1:0
Гол: Мойзе Кин, 16.
Нереализованный пенальти: Верету, 44 (вратарь)
«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Данило, Де Шильо (Алекс Сандро, 88), Локателли, Бентанкур, Куадрадо, Бернардески (Артур, 76), Кин (Мората, 71), Кьеза (Кулушевски, 71).
«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Роджер Ибаньес, Винья, Мхитарян, Кристанте, Верету (Шомуродов, 81), Лоренцо Пеллегрини, Абрахам, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 26).
Предупреждения: Щенсны, 41. Абрахам, 45+3. Де Шильо, 49. Эль-Шаарави, 70. Шомуродов, 85. Данило, 87. Манчини, 89. Карсдорп, 90+3.
Судья: Орсато.
17 октября. Турин. Стадион «Алльянц».
ВИДЕО. Просто мяч попал в голову. Мойзе Кин принес Юве победу над Ромой
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Ювентус).
Источник — Sport.ua
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