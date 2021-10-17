8-й тур
Ювентус
1 : 0
Рома
17.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Просто мяч попал в голову. Мойзе Кин принес Юве победу над Ромой

В матче восьмого тура чемпионата Италии был забит курьезный гол

  • 17.10.2021 23:45
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ВИДЕО. Просто мяч попал в голову. Мойзе Кин принес Юве победу над Ромой
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче восьмого тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Рому» (1:0).

Единственный мяч на 16-й минуте забил Мойзе Кин. Мяч удачно попал ему в голову после удара Родриго Бентанкура.

Серия А. 8-й тур

«Ювентус» – «Рома» – 1:0

Гол: Мойзе Кин, 16.

Нереализованный пенальти: Верету, 44 (вратарь)

«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Данило, Де Шильо (Алекс Сандро, 88), Локателли, Бентанкур, Куадрадо, Бернардески (Артур, 76), Кин (Мората, 71), Кьеза (Кулушевски, 71).

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Роджер Ибаньес, Винья, Мхитарян, Кристанте, Верету (Шомуродов, 81), Лоренцо Пеллегрини, Абрахам, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 26).

Предупреждения: Щенсны, 41. Абрахам, 45+3. Де Шильо, 49. Эль-Шаарави, 70. Шомуродов, 85. Данило, 87. Манчини, 89. Карсдорп, 90+3.

Судья: Орсато.

17 октября. Турин. Стадион «Алльянц».

ВИДЕО. Просто мяч попал в голову. Мойзе Кин принес Юве победу над Ромой

События матча
16' ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Ювентус).

Источник — Sport.ua

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