8-й тур
Ювентус
0 : 0
Рома
17.10.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Ювентус – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Первая действительно серьезная проверка для Моуриньо

  • 17.10.2021 00:09
  • 18 просмотров
  • 0 комментариев
Ювентус – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 17 октября, в Турине на стадионе «Альянц Стэдиум» состоится матч восьмого тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют местные «Ювентус» и «Рома». Стартовый свисток рефери Даниэле Орсато из Чио прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ювентус

 

Тяжело было представить, что чувствовали в глубине души фанаты «Старой Синьоры», когда их команда начинала сезон без единой победы в трех стартовых турах. И это при том, что никакого Андреа Пирло больше нет на посту главного тренера, а все неудачи можно было смело записывать на счет Массимилиано Аллегри, которого скорее принято ассоциировать с наиболее успешным периодом в современной истории клуба. Однако, сейчас «Ювентус» представляет собой именно ту сокрушительную силу, которой и надлежит ему быть, исходя из периода становления бренда.

В современном состоянии «зебр» куда более актуальным становится вопрос подбора подходящих для них по уровню соперников. Неудача на стартовом отрезке против неаполитанского «Наполи» (1:2) повлияла на команду в психологическом плане, поэтому осечку против следующего серьезного соперника, «Милана» (1:1), можно было записать в разряд тяжелых последствий. А вот обыграть действующего обладателя трофея Лиги чемпионов УЕФА, лондонский «Челси» (1:0), вопреки ожиданиям многих, у «Ювентуса» очень даже хватило сил, что лишь подчеркивает импульсивность команды Аллегри.

Рома

 

Яркий футбол, который сопровождается акцентом на достижение результата, – именно то сочетание качеств игры команд под руководством Жозе Моуриньо на лучших этапах его тренерской карьеры, ради которого португальский наставник и был приглашен на главенствующий пост в стане «волков». Римляне на данный момент стараются как можно скорее закрыть вопросы с выходом в следующий раунд Лиги конференций УЕФА, для чего им необходимо обыгрывать норвежский «Глимт» в двухматчевой дуэли, сразу после победы над луганской «Зарей» на выезде (3:0). Однако, очевидно, что никто не поверит в то, что Моуриньо захочет «разменять» столь статусный матч на внутренней арене ради успеха в игре против скромного коллектива в еврокубках.

Тем более, что «Рома» уже успела задолжать своим фанатам, уступив в римском дерби против «Лацио» (2:3). Тут тоже стоит обратить внимание на один интересный момент – «джаллоросси» дважды теряли очки по ходу текущего сезона, и оба этих раза сопровождались поражениями с одинаковым счетом. Все остальные игры завершались неизменными победами команды Моуриньо, а большинство из них – еще и с крупным счетом. Впрочем, эксперты правильно отмечают – из серьезных оппонентов у «волков» в календаре был одни лишь соседи по городу, поэтому в матче против «Ювентуса» и стоит ожидать реальную проверку их амбиций.

Ориентировочные составы

 

«Ювентус»: Щесны – Алекс Сандро, Кьеллини, де Лигт, Данило – Бентанкур, Маккенни, Локателли, Бернардески – Кин, Кьеза.

«Рома»: Патрисиу – Винья, Смоллинг, Манчини, Карсдорп – Дарбо, Верету – Мхитарян, Пеллегрини, Дзаньоло – Эль-Шаарави.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что команды не разочаруют нас в плане результативности, однако небольшой перевес все равно окажется на стороне хозяев. Нашей ставкой будет позиция – «Ювентус» не проиграет и ТБ 3.5 с коэффициентом 3.60 по линии Parimatch.

17 октября, воскресенье

«Ювентус» – «Рома»
Турин. «Альянц Стэдиум». 21:45
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Даниэле Орсато (Чио, Италия)
Прогноз Sport.ua – 3:2
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности