В воскресенье, 17 октября, в Турине на стадионе «Альянц Стэдиум» состоится матч восьмого тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют местные «Ювентус» и «Рома». Стартовый свисток рефери Даниэле Орсато из Чио прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ювентус

Тяжело было представить, что чувствовали в глубине души фанаты «Старой Синьоры», когда их команда начинала сезон без единой победы в трех стартовых турах. И это при том, что никакого Андреа Пирло больше нет на посту главного тренера, а все неудачи можно было смело записывать на счет Массимилиано Аллегри, которого скорее принято ассоциировать с наиболее успешным периодом в современной истории клуба. Однако, сейчас «Ювентус» представляет собой именно ту сокрушительную силу, которой и надлежит ему быть, исходя из периода становления бренда.

В современном состоянии «зебр» куда более актуальным становится вопрос подбора подходящих для них по уровню соперников. Неудача на стартовом отрезке против неаполитанского «Наполи» (1:2) повлияла на команду в психологическом плане, поэтому осечку против следующего серьезного соперника, «Милана» (1:1), можно было записать в разряд тяжелых последствий. А вот обыграть действующего обладателя трофея Лиги чемпионов УЕФА, лондонский «Челси» (1:0), вопреки ожиданиям многих, у «Ювентуса» очень даже хватило сил, что лишь подчеркивает импульсивность команды Аллегри.

Рома

Яркий футбол, который сопровождается акцентом на достижение результата, – именно то сочетание качеств игры команд под руководством Жозе Моуриньо на лучших этапах его тренерской карьеры, ради которого португальский наставник и был приглашен на главенствующий пост в стане «волков». Римляне на данный момент стараются как можно скорее закрыть вопросы с выходом в следующий раунд Лиги конференций УЕФА, для чего им необходимо обыгрывать норвежский «Глимт» в двухматчевой дуэли, сразу после победы над луганской «Зарей» на выезде (3:0). Однако, очевидно, что никто не поверит в то, что Моуриньо захочет «разменять» столь статусный матч на внутренней арене ради успеха в игре против скромного коллектива в еврокубках.

Тем более, что «Рома» уже успела задолжать своим фанатам, уступив в римском дерби против «Лацио» (2:3). Тут тоже стоит обратить внимание на один интересный момент – «джаллоросси» дважды теряли очки по ходу текущего сезона, и оба этих раза сопровождались поражениями с одинаковым счетом. Все остальные игры завершались неизменными победами команды Моуриньо, а большинство из них – еще и с крупным счетом. Впрочем, эксперты правильно отмечают – из серьезных оппонентов у «волков» в календаре был одни лишь соседи по городу, поэтому в матче против «Ювентуса» и стоит ожидать реальную проверку их амбиций.

Ориентировочные составы

«Ювентус»: Щесны – Алекс Сандро, Кьеллини, де Лигт, Данило – Бентанкур, Маккенни, Локателли, Бернардески – Кин, Кьеза.

«Рома»: Патрисиу – Винья, Смоллинг, Манчини, Карсдорп – Дарбо, Верету – Мхитарян, Пеллегрини, Дзаньоло – Эль-Шаарави.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что команды не разочаруют нас в плане результативности, однако небольшой перевес все равно окажется на стороне хозяев. Нашей ставкой будет позиция – «Ювентус» не проиграет и ТБ 3.5 с коэффициентом 3.60 по линии Parimatch.

17 октября, воскресенье