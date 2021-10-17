ГУРА: «Было два разных тайма. Александрия сумела переломить ход игры»

Главный тренер «Александрии» прокомментировал поражение от «Ворсклы»

  • 17.10.2021 23:23
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ГУРА: «Было два разных тайма. Александрия сумела переломить ход игры»
© ФК Александрия. Юрий Гура

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал поражение от «Ворсклы» (1:2) в матче 11-го тура УПЛ:

«Тяжелой выдалась игра. Два разных тайма. Первый тайм проиграли 0:2. Моменты были, не реализовали. Допустили ошибки и пропустили два мяча.

На второй тайм вышли и переломили ход игры. Ясно, что игру не выиграли, но матч был довольно-таки на приличных скоростях. Было очень много моментов.

Очень радует, что пришло много болельщиков. Хотелось бы, чтоб почащи и побольше людей приходило на футболи. Мы будем для них играть и показывать хороший результат».

Источник — Sport.ua

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