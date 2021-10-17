Денис Гармаш оформил «джокерский» юбилей Динамо

«Скамейка» киевлян забила 250-й мяч в чемпионатах Украины

  • 17.10.2021 20:33
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Денис Гармаш оформил «джокерский» юбилей Динамо
© ФК Динамо. Денис Гармаш

Денис Гармаш, выйдя на замену в матче со «Львовом» (4:1), сделал свой третий дубль в УПЛ. При этом второй его гол в ворота сине-золотых оказался 250-м для джокеров «Динамо» в чемпионатах Украины. Киевляне стали второй командой после «Шахтера», достигшей этого рубежа. Свою лепту в юбилей внесли 82 игрока «скамейки» бело-синих. А больше всех забили Максим Шацких и Андрей Шевченко - по 12 мячей.

Юбилейные голы джокеров «Динамо» в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Игрок

Соперник

Минута

Счет

1-й

10.03.1992

Олег САЛЕНКО

Нефтяник (д)

50' (1:0)

1:0

50-й

29.09.1996

Павел ШКАПЕНКО

Ворскла (г)

77 (3:4)

3:4

100-й

02.06.2003

Артем МИЛЕВСКИЙ

Таврия (д)

84 (4:1)

4:1

150-й

15.03.2009

Милош НИНКОВИЧ

Металлург З (г)

59 (1:1)

3:1

200-й

19.04.2015

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Волынь (г)

73 (3:1)

3:1

250-й

16.10.2021

Денис ГАРМАШ

Львов (г)

83 (4:1)

4:1

Лучшие бомбардиры-джокеры «Динамо» в чемпионатах Украины

 

Игрок

Голы

 

 

 

 

НЗ

Всего

%

1.

Андрей ШЕВЧЕНКО

12

83

14,5

2.

Максим ШАЦКИХ

12

97

12,4

3.

Олег ГУСЕВ

11

58

19,0

4.

Сергей РЕБРОВ

11

113

9,7

5.

Павел ШКАПЕНКО

8

33

24,2

6.

Артем МИЛЕВСКИЙ

8

57

14,0

7.

Виктор ЦЫГАНКОВ

7

68

10,3

8.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

7

99

7,1

9.

Флорин ЧЕРНАТ

6

28

21,4

10.

Артем КРАВЕЦ

6

33

18,2

11.

ДИОГО РИНКОН

6

46

13,0

12.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

6

51

11,8

НЗ - голы после выхода на замену.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(5 голосов)

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