Денис Гармаш оформил «джокерский» юбилей Динамо

Денис Гармаш, выйдя на замену в матче со «Львовом» (4:1), сделал свой третий дубль в УПЛ. При этом второй его гол в ворота сине-золотых оказался 250-м для джокеров «Динамо» в чемпионатах Украины. Киевляне стали второй командой после «Шахтера», достигшей этого рубежа. Свою лепту в юбилей внесли 82 игрока «скамейки» бело-синих. А больше всех забили Максим Шацких и Андрей Шевченко - по 12 мячей.
Юбилейные голы джокеров «Динамо» в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
10.03.1992
|
Олег САЛЕНКО
|
Нефтяник (д)
|
50' (1:0)
|
1:0
|
50-й
|
29.09.1996
|
Павел ШКАПЕНКО
|
Ворскла (г)
|
77 (3:4)
|
3:4
|
100-й
|
02.06.2003
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
Таврия (д)
|
84 (4:1)
|
4:1
|
150-й
|
15.03.2009
|
Милош НИНКОВИЧ
|
Металлург З (г)
|
59 (1:1)
|
3:1
|
200-й
|
19.04.2015
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Волынь (г)
|
73 (3:1)
|
3:1
|
250-й
|
16.10.2021
|
Денис ГАРМАШ
|
Львов (г)
|
83 (4:1)
|
4:1
Лучшие бомбардиры-джокеры «Динамо» в чемпионатах Украины
|
|
Игрок
|
Голы
|
|
|
|
|
НЗ
|
Всего
|
%
|
1.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
12
|
83
|
14,5
|
2.
|
Максим ШАЦКИХ
|
12
|
97
|
12,4
|
3.
|
Олег ГУСЕВ
|
11
|
58
|
19,0
|
4.
|
Сергей РЕБРОВ
|
11
|
113
|
9,7
|
5.
|
Павел ШКАПЕНКО
|
8
|
33
|
24,2
|
6.
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
8
|
57
|
14,0
|
7.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
7
|
68
|
10,3
|
8.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
7
|
99
|
7,1
|
9.
|
Флорин ЧЕРНАТ
|
6
|
28
|
21,4
|
10.
|
Артем КРАВЕЦ
|
6
|
33
|
18,2
|
11.
|
ДИОГО РИНКОН
|
6
|
46
|
13,0
|
12.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
6
|
51
|
11,8
НЗ - голы после выхода на замену.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.