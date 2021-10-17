Денис Гармаш оформил «джокерский» юбилей Динамо

Денис Гармаш, выйдя на замену в матче со «Львовом» (4:1), сделал свой третий дубль в УПЛ. При этом второй его гол в ворота сине-золотых оказался 250-м для джокеров «Динамо» в чемпионатах Украины. Киевляне стали второй командой после «Шахтера», достигшей этого рубежа. Свою лепту в юбилей внесли 82 игрока «скамейки» бело-синих. А больше всех забили Максим Шацких и Андрей Шевченко - по 12 мячей.

Юбилейные голы джокеров «Динамо» в чемпионатах Украины

Гол Дата Игрок Соперник Минута Счет 1-й 10.03.1992 Олег САЛЕНКО Нефтяник (д) 50' (1:0) 1:0 50-й 29.09.1996 Павел ШКАПЕНКО Ворскла (г) 77 (3:4) 3:4 100-й 02.06.2003 Артем МИЛЕВСКИЙ Таврия (д) 84 (4:1) 4:1 150-й 15.03.2009 Милош НИНКОВИЧ Металлург З (г) 59 (1:1) 3:1 200-й 19.04.2015 Виталий БУЯЛЬСКИЙ Волынь (г) 73 (3:1) 3:1 250-й 16.10.2021 Денис ГАРМАШ Львов (г) 83 (4:1) 4:1

Лучшие бомбардиры-джокеры «Динамо» в чемпионатах Украины

Игрок Голы НЗ Всего % 1. Андрей ШЕВЧЕНКО 12 83 14,5 2. Максим ШАЦКИХ 12 97 12,4 3. Олег ГУСЕВ 11 58 19,0 4. Сергей РЕБРОВ 11 113 9,7 5. Павел ШКАПЕНКО 8 33 24,2 6. Артем МИЛЕВСКИЙ 8 57 14,0 7. Виктор ЦЫГАНКОВ 7 68 10,3 8. Андрей ЯРМОЛЕНКО 7 99 7,1 9. Флорин ЧЕРНАТ 6 28 21,4 10. Артем КРАВЕЦ 6 33 18,2 11. ДИОГО РИНКОН 6 46 13,0 12. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 6 51 11,8

НЗ - голы после выхода на замену.