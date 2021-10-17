Ястремская и Цуренко узнали соперниц в первом круге Кубка Кремля

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом круге Кубка Кремля сразится с россиянкой Анной Калинской (WTA 151).
Ястремская в личных встречах ведет 2:1. Леся Цуренко, которая преодолела квалификацию, сыграет против Чжэн Цинвэнь из Китая (WTA 158).
Ранее стало известно, что Ангелина Калинина встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной (WTA 30).
Источник — Большой теннис Украины
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