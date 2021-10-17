Ястремская и Цуренко узнали соперниц в первом круге Кубка Кремля

Три украинки сыграют в основной сетке

  • 17.10.2021 20:25
  • 133 просмотра
  • 1 комментарий
Ястремская и Цуренко узнали соперниц в первом круге Кубка Кремля
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом круге Кубка Кремля сразится с россиянкой Анной Калинской (WTA 151).

Ястремская в личных встречах ведет 2:1. Леся Цуренко, которая преодолела квалификацию, сыграет против Чжэн Цинвэнь из Китая (WTA 158).

Ранее стало известно, что Ангелина Калинина встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной (WTA 30).

Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 17.10.2021 20:33
    0
    И любительница орального допинга тоже в мацкве?
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